Rapport 2024 HID sur l’état de la sécurité : les identifiants mobiles, l’authentification multi-facteurs et le développement durable émergent comme des tendances majeures

mars 2024 par HID

HID présente son rapport 2024 sur l’état du secteur de la sécurité, qui regroupe les réponses de 2 600 partenaires, utilisateurs finaux et professionnels de la sécurité et de l’informatique dans le monde entier, à travers un éventail de rôles au sein de l’entreprise et de tailles d’organisations représentant plus de 11 industries.

Le rapport 2024 sur l’état de la sécurité se penche sur les préoccupations fondamentales à l’origine des innovations à venir et des technologies qui les accompagnent, afin d’aider les responsables de la sécurité à s’adapter de manière proactive à des enjeux en constante évolution. Réalisée à l’automne 2023, l’enquête de cette année révèle six grands enseignements :

1. L’identité mobile devrait être omniprésente dans les cinq prochaines années

Compte tenu de l’utilisation généralisée des appareils mobiles, la dynamique se poursuit autour de leur utilisation à l’appui de l’identité. Dans les cinq prochaines années, les utilisateurs finaux interrogés déclarent que près de 80 % des organisations déploieront des identifiants mobiles. Les acteurs du secteur sont encore plus optimistes, puisqu’ils affirment que 94 % de leurs clients auront déployé des identifiants mobiles.

2. L’authentification multifactorielle est largement répandue, malgré une mise en œuvre lente mais croissante de la stratégie "Zero Trust".

Plus de 83% des utilisateurs finaux interrogés ont déclaré que leur organisation utilise actuellement l’authentification multifactorielle (MFA). Pour beaucoup, cela représente la première étape d’un long cheminement vers le "Zero Trust", une approche de la sécurité qui appelle les organisations à maintenir des contrôles d’accès stricts et à ne jamais faire confiance, toujours contrôler l’identité de toute personne - interne ou externe - par défaut. Selon l’enquête, cette approche a été mise en œuvre dans 16 % des entreprises de plus de 100 000 collaborateurs et dans 14 % de celles en comptant jusqu’à 10 000. La bonne nouvelle, c’est qu’on constate une tendance croissante vers la mise en œuvre de cette approche, avec 24% des organisations de la catégorie des plus de 100 000 employés qui sont en train de mettre en œuvre une stratégie Zéro Trust.

Avec la généralisation des solutions d’authentification multifactorielle, la fin des mots de passe est imminente. La création de nouvelles normes telles que FIDO (Fast Identity Online), qui utilise « des techniques standard de cryptographie à clé publique pour fournir une authentification résistante à l’hameçonnage », ouvrira la voie à de nouvelles options d’authentification plus sûres qui feront partie intégrante d’une architecture Zero Trust plus robuste.

3. Le développement durable devient un facteur de plus en plus déterminant dans les décisions des entreprises

Parmi les répondants à l’enquête de HID, le développement durable continue d’être une priorité pour les entreprises, les utilisateurs finaux et les distributeurs évaluant son importance à "4" sur une échelle de 1 à 5. En outre, 74 % des utilisateurs finaux indiquent que l’importance du développement durable s’est accrue au cours de l’année écoulée, et 80 % des distributeurs signalent que cette tendance prend de l’ampleur parmi leurs clients.

Il est donc probable que l’on continue à mettre l’accent sur les solutions qui minimisent la consommation d’énergie, réduisent les déchets et optimisent l’utilisation des ressources. Le passage à des solutions basées sur l’informatique en Cloud et l’utilisation accrue d’appareils mobiles sont deux stratégies évidentes pour atteindre ces objectifs de durabilité.

4. La biométrie poursuit son impressionnante progression

Dans l’enquête de cette année, 39 % des installateurs et des intégrateurs ont déclaré que leurs clients utilisaient les empreintes digitales ou palmaires, et 30 % la reconnaissance faciale. La dynamique se poursuit puisque 8 % prévoient de tester ou de mettre en œuvre une forme de biométrie au cours de l’année à venir et 12 % prévoient de le faire au cours des trois à cinq prochaines années.

5. La gestion des identités s’oriente vers le cloud

Près de la moitié des utilisateurs finaux s’orientent vers une gestion des identités basée sur le cloud, 24 % d’entre eux l’utilisant déjà et 24 % étant en train de mettre en œuvre de tels systèmes. Les acteurs du secteur indiquent que leurs clients se heurtent à plusieurs obstacles, notamment la dépendance à l’égard des équipements existants ou sur site, le manque de budget et le fait que la gestion des identités dans le cloud n’est tout simplement pas une priorité pour l’entreprise.

Du côté des distributeurs, ceux-ci indiquent que leurs clients sont confrontés à plusieurs obstacles, notamment la dépendance à l’égard des équipements existants ou sur site (28 %), le manque de budget (24 %) et le fait que les identités basées sur le cloud ne sont tout simplement pas une priorité pour l’entreprise (21 %).

6. L’essor de l’intelligence artificielle pour les cas d’usages analytiques

Les débats sur l’IA ont fini par dominer le paysage commercial, et de nombreux professionnels de la sécurité considèrent les capacités analytiques de l’IA comme des fruits faciles à cueillir.

Plutôt que de chercher à ce que l’IA informe l’ensemble du système de sécurité, il est possible d’exploiter l’analyse comme un moyen de rendre l’IA opérationnelle pour favoriser l’obtention de résultats immédiats. Dans ce scénario, 35 % des utilisateurs finaux ont déclaré qu’ils testeraient ou mettraient en œuvre des technologies d’IA au cours des trois à cinq prochaines années, et 15 % utilisent déjà des systèmes biométriques basés sur l’IA.