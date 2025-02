Ransomwares : Une menace omniprésente qui met les organisations sous pression

février 2025 par Antoine Lortie, Country Manager France de Rubrik

L’image du hacker isolé opérant depuis une cave ou un grenier appartient désormais au passé. En 2024, les cybercriminels forment une communauté bien plus sophistiquée qu’on ne l’imagine. Structurés et organisés, ils regroupent des experts aguerris qui perfectionnent en permanence leurs techniques et s’équipent des dernières avancées technologiques. Ils ne sont plus des acteurs solitaires mais des membres de réseaux structurés, fonctionnant en véritables entreprises criminelles. Cette mutation engendre de profonds enjeux sociétaux et suscite une prise de conscience collective croissante de l’importance de la cybersécurité au sein des organisations, qui placent désormais cette question parmi leurs priorités absolues.