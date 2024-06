Radware lance un nouveau centre de services de sécurité cloud en France

juin 2024 par Marc Jacob

Radware® lance un nouveau centre de services de sécurité cloud à Paris, en France. Le lancement de cette nouvelle installation étend la capacité de mitigation des attaques DDoS de Radware à 15Tbps à travers un réseau de plus de 50 centres de services de sécurité cloud dans le monde.

Selon le dernier rapport Global Threat Analysis de Radware, le nombre d’attaques DDoS malveillantes a augmenté de 94 % dans le monde entre 2022 et 2023. Dans la région EMEA en 2023, la finance était le secteur le plus attaqué, représentant 41 % des attaques, suivie par les organisations technologiques (18 %) et les institutions gouvernementales (15 %). Conformément aux tendances mondiales, l’activité des hacktivistes est également en plein essor. Rien qu’en France, au cours du premier trimestre 2024, les attaques DDoS revendiquées par des cybercriminels ont augmenté de 185 % par rapport à la même période en 2023.

