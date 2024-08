Quishing sur les bornes de recharge pour voitures électriques : miio appelle à la vigilance pour le week-end du 15 août

août 2024 par miio

Pour éviter les arnaques pendant leurs déplacements du week-end du 15 août, les automobilistes sur les routes qui rechargent leurs véhicules doivent redoubler de prudence aux bornes de recharges en utilisant des applications mobiles officielles pour payer leurs sessions de recharge comme miio, par exemple. Ces applications sont dotées de fonctionnalités de sécurité intégrées et vous permettent de surveiller votre session à distance.

« Soyez attentif et prenez le temps de vérifier la fiabilité du QR code indiqué : Les cybercriminels placent des QR codes malveillants près des bornes de recharge. Une bonne pratique est de vérifier le domaine vers lequel le QR code vous dirige. Assurez-vous de la légitimité de l’opérateur de la borne de recharge en consultant son site officiel. En cas de doute, contactez directement l’opérateur et vérifiez. Ceci vous évitera de plonger dans le piège tendu par des QR codes malveillants. » conseille Daniela Simoes, Cofondatrice et PDG de miio.

À l’occasion du week-end du 15 août, miio propose un cashback de 10 % pour les utilisateurs de l’application mobile. Les utilisateurs doivent télécharger l’application miio, s’enregistrer et appliquer le coupon suivant dans leur compte : 6jq4WSDPqn. Pour bénéficier de cette offre, l’application miio peut être téléchargée gratuitement depuis le Play Store, l’App Store ou en version Web.

« Le quishing représente une menace sérieuse dans le monde de la mobilité électrique, où la sécurité des transactions et des données personnelles est cruciale. En restant vigilant face aux messages non sollicités ou inattendus prétendant provenir d’opérateurs de bornes de recharge, les utilisateurs peuvent se protéger contre cette forme émergente de phishing et sensibiliser leur entourage. Enfin, il est important de suivre les réseaux sociaux et le site web officiel de l’opérateur pour rester à jour et garantir une utilisation sécurisée des services de recharge. » annonce Daniela Simoes, Cofondatrice et PDG de miio.