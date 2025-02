Quest lance deux solutions : Security Guardian Shields Up et Disaster Recovery for Identity

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Dans le cadre de sa plateforme cloud d’identité unifiée, Quest a développé deux solutions : Security Guardian Shields Up et Disaster Recovery for Identity.

Avec 600 millions d’attaques d’identité ciblant quotidiennement Microsoft Entra ID – dont 99% impliquent une utilisation abusive des identifiants – de nombreuses organisations s’appuient encore sur des alertes passives et des processus de récupération complexes qui les laissent vulnérables. "Les contrôles conventionnels préventifs de gestion des identités et des accès et de sécurité sont insuffisants pour protéger les systèmes d’identité contre les attaques", prévient Gartner. * "Pour améliorer la préparation aux cyberattaques, les responsables de la sécurité et de la gestion des risques doivent ajouter des capacités ITDR à leurs infrastructures de sécurité."

Alors que les attaques basées sur l’identité continuent d’augmenter, les organisations ont besoin de plus que de simples avertissements. Quest redéfinit les standards ITDR et de reprise après sinistre en allant au-delà de la détection et des alertes, garantissant que les organisations peuvent réagir, déjouer les attaques et récupérer plus rapidement que jamais. Security Guardian Shields Up permet aux clients de geler temporairement toutes les modifications sur les objets Tiers 0, perturbant les attaques contre Active Directory qui impliquent des mouvements latéraux et de la persistance. Pendant ce temps, Disaster Recovery for Identity élimine les risques des processus de sauvegarde traditionnels en permettant une restauration AD instantanée et sécurisée – à tout moment, n’importe où – même après une attaque ransomware à grande échelle.

La plateforme cloud d’identité unifiée de Quest a migré à ce jour 100 pétaoctets de données, sauvegardé plus de 37 milliards d’objets Entra ID sur une période de 12 mois, et aidé les clients à réduire leur surface d’attaque d’identité de plus de 99%. Quest simplifie la sécurité des identités en équipant les opérateurs d’outils et de ressources améliorés, augmentant l’efficacité tout en réduisant le besoin en formation extensive.