Quelles sont les cybermenaces qui pèsent sur le commerce et la distribution ?

janvier 2025 par Allan Camps Senior Enterprise Account Executive Chez Keeper Security

Dans un contexte où les cyberattaques se multiplient et ciblent particulièrement les données sensibles des entreprises de commerce et de distribution, il est crucial de comprendre les menaces auxquelles elles font face et les stratégies pour s’en protéger.

Les entreprise de la distribution sont souvent la cible des cybercriminels en raison des précieuses données clients qu’il traite, notamment les informations relatives aux cartes de crédit, les informations personnelles identifiables (PII) et les habitudes d’achat. Ces données sont souvent collectées et vendues sur le dark web à des fins de fraude financière ou d’usurpation d’identité. Tour d’horizon des menaces les plus courantes, qui en plus d’affecter les entreprises en perturbant le déroulement des ventes, ternissent également la réputation de l’entreprise, entraînant une perte de confiance de la part des clients et des pertes financières considérables.

Les attaques par ransomware : Les attaques par ransomware chiffrent les fichiers et les systèmes d’une organisation, les rendant inaccessibles jusqu’au paiement d’une rançon. Cependant, le paiement de la rançon ne garantit pas la récupération des données.

L’ingénierie sociale : Technique utilisée par les cybercriminels pour manipuler psychologiquement les employés de la distribution, l’ingénierie sociale a pour objectif de révéler des informations privées.

Les attaques d’applications web : On parle d’attaque d’application web lorsqu’un cybercriminel exploite les failles de sécurité d’un site web ou d’une plateforme de commerce électronique.

Les intrusions dans les systèmes : Il y a intrusion dans un système lorsque des cybercriminels utilisent des identifiants de connexion volés pour obtenir un accès non autorisé à un système, un réseau ou un appareil.

Les menaces persistantes avancées (APT) : Dans le secteur de la distribution, on parle de menace persistante avancée (APT) lorsque des cybercriminels s’infiltrent dans les réseaux de distribution sans être détectés pendant une période prolongée.

Les menaces des initiés : Une menace interne se produit lorsqu’un employé, un partenaire, un entrepreneur ou un vendeur compromet des données. Ces menaces peuvent être accidentelles ou intentionnelles, en fonction des objectifs de l’initié.

Le vol de données d’identification : Le vol de données d’identification se produit lorsque des cybercriminels dérobent des identifiants de connexion pour accéder à des systèmes, généralement par le biais d’attaques de phishing ou de violations de données.

Comment les distributeurs et commerçants peuvent-ils s’en protéger ?

Les entreprises et commerces peuvent se protéger des cybermenaces en adoptant une approche globale combinant plusieurs mesures clés. La mise en œuvre de la sécurité Zero Trust, qui exige une vérification constante des identités et limite l’accès aux données sensibles en fonction des besoins, renforce la visibilité et réduit les risques liés aux mots de passe. De leur côté, les sauvegardes régulières des données sont essentielles pour restaurer rapidement les systèmes après des attaques, comme les attaques par ransomwares, et éviter de lourdes interruptions ou la nécessité de payer une rançon. L’application du principe du moindre privilège (PoLP) limite quant à lui les accès des employés aux seules ressources nécessaires, minimisant ainsi les menaces internes et les mouvements latéraux des cybercriminels au sein du réseau.

Aussi, des systèmes de point de vente sécurisés, régulièrement mis à jour et conformes aux normes PCI-DSS, garantissent la protection des informations de paiement des clients grâce au chiffrement des données. De plus, l’installation de pare-feu et de systèmes de détection d’intrusion (IDS) protège les réseaux contre les accès non autorisés et les comportements malveillants en offrant une surveillance proactive et des alertes en temps réel. Enfin, former ses employés aux bonnes pratiques de cybersécurité, notamment à la reconnaissance des tentatives d’hameçonnage via des simulations renforcera la vigilance organisationnelle et réduira les risques humains.

Face à des cybermenaces toujours plus sophistiquées, les entreprises de commerce et de distribution doivent adopter une approche proactive et rigoureuse pour protéger leurs données sensibles. En combinant technologies avancées, bonnes pratiques organisationnelles et formation des employés, elles peuvent se prémunir efficacement contre les attaques et garantir la confiance de leurs clients.