Que peut faire quelqu’un avec votre adresse IP ?

octobre 2024 par Allan Camps Senior Enterprise Account Executive Chez Keeper Security

Clé de voute pour les cybercriminels les adresses IP font désormais partie de leur stratégie pour obtenir vos informations personnelles afin de les utiliser à des fins malveillantes. Une adresse IP seule ne permet pas aux cybercriminels de pirater votre appareil ; cependant, lorsqu’un cybercriminel connaît votre adresse IP, il devient beaucoup plus facile pour vous de devenir la cible de ses cyberattaques. Mais que peut faire un cybercriminel avec une adresse IP et comment l’empêcher d’utiliser la vôtre à des fins malveillantes ?

Une adresse de protocole Internet, plus connue sous le nom d’adresse IP, est un ensemble unique de chiffres attribués à votre appareil. Elle sert à vous identifier lorsque vous utilisez Internet, à vous localiser lorsque vous attendez le chargement d’un site web et à communiquer avec d’autres personnes sur un réseau. Sans adresse IP, votre appareil serait incapable d’envoyer et de recevoir des données sur un réseau, ce qui l’empêcherait d’accéder à Internet et de communiquer avec d’autres personnes en ligne. Précieuse pour les cybercriminels, une adresse IP révèle votre emplacement géographique et votre réseau, et peut également permettre d’accéder à votre appareil et de voler vos informations privées.

Que peut-on faire avec une adresse IP ?

Une fois connu par un cybercriminel, votre adresse IP peut lui servir pour toute une série de motifs, aussi problématiques les uns que les autres :

suivre votre position géographique et votre activité en ligne

découvrir vos informations personnelles

usurper votre identité à des fin malveillantes

pirater votre appareil

vendre votre adresse IP sur le dark web et bien plus encore ...

Plus qu’un ensemble de chiffre essentiel à vos activités en ligne, une adresse IP est la porte d’entrée des cybercriminels à la recherche d’informations personnelles qui leur permettront d’atteindre votre vie privée. Alors comment faire pour empêcher quiconque de l’utiliser ?

Utiliser un VPN. Un réseau privé virtuel (VPN) est essentiel pour empêcher quelqu’un d’utiliser votre adresse IP, car il chiffre votre connexion internet et rend votre activité en ligne privée. Lorsque vous utilisez un VPN, votre adresse IP et vos informations privées restent confidentielles et les sites web que vous visitez lorsque ne pourront pas connaître votre adresse IP, ce qui empêche quiconque de connaître votre emplacement géographique et de suivre vos actions en ligne.

Mettre à jour ses pare-feu et son routeur. Un cybercriminel peut pirater votre routeur WiFi à distance et intercepter votre trafic web si votre routeur et votre pare-feu sont obsolètes. Tout matériel ou logiciel obsolète vous rendra plus vulnérable aux risques de sécurité. Il est donc important de mettre régulièrement à jour votre pare-feu et votre routeur avec les dernières mises à jour logicielles. Si vous ne mettez pas à jour votre pare-feu ou votre routeur, un cybercriminel profitera des failles de sécurité et pourra révéler votre adresse IP. Même votre réseau WiFi domestique peut être piraté à distance, c’est pourquoi vous devez sécuriser votre routeur WiFi à l’aide d’un mot de passe fort. En configurant votre routeur WiFi avec un mot de passe contenant au moins 16 caractères et une combinaison de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles, votre routeur WiFi sera plus sûr et il sera beaucoup plus difficile pour les cybercriminels d’apprendre votre adresse IP.

Ne pas cliquer sur des liens ou des pièces jointes non sollicités. Méfiez-vous de tout courriel suspect contenant des liens ou des pièces jointes non sollicités, car il pourrait s’agir de tentatives d’hameçonnage. Vous pouvez vérifier si un lien est sûr lorsque vous utilisez votre ordinateur en passant la souris sur un lien pour prévisualiser son URL et déterminer s’il correspond à l’entreprise dont il est censé provenir. Un autre moyen de vérifier la légitimité d’un lien est de le copier et de le coller dans un vérificateur d’URL, tel que Google Transparency Report. Veillez à ne partager vos informations personnelles qu’avec des personnes de confiance afin de minimiser les risques de tomber dans des escroqueries par hameçonnage.

Ajuster ses paramètres de confidentialité. Vérifiez que vos paramètres de confidentialité permettent uniquement aux personnes que vous connaissez de consulter votre statut en ligne et d’autres informations de votre profil. Étant donné que les cybercriminels peuvent accéder à votre adresse IP par l’intermédiaire des applications de messagerie, le fait de rendre votre profil privé réduira la quantité d’informations qu’ils peuvent apprendre sur vous et utiliser pour voler votre identité ou pirater votre compte.

Le gestionnaire de mots de passe : un moyen efficace pour se protéger

Le gestionnaire de mot de passe est un moyen facile de créer et de stocker vos mots de passe forts pour toutes vos activités en ligne. Plus encore, ils permet de protéger l’ensemble de vos informations privées dans un coffre-fort chiffré, pour rester à l’écart des cybermenaces qui nous entourent.