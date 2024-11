Quand l’observabilité permet de comprendre ce qu’il se passe au sein de son SI

novembre 2024 par Jocelyn Claisse chez Tenexa

Mais comment faire et quel visage donner à l’observabilité ?

L’enjeu consiste notamment à superviser sans avoir recours à plus de ressources humaines ce qu’il se passe au sein de l’infrastructure IT qui doit gérer de plus en plus en plus de données. Collecter, analyser, traiter des informations, et ce au travers d’une approche unifiée, est donc fondamental. L’idée étant de pouvoir faire le lien entre les processus stratégiques comme l’ITSM et l’ITOM et de briser les silos organisationnels existants dans les entreprises pour simplifier la collaboration entre les équipes. Mais ce n’est pas tout. Un autre enjeu clé est de pouvoir gagner en performance opérationnelle en passant d’une approche réactive à une approche proactive au travers d’une exploitation très fine des données du SI.

S’appuyer sur une vision unifiée

Il est donc fondamental de pouvoir avoir une vision totalement intégrée qui permet de faire le lien entre différents aspects complémentaires : service, infrastructures, dépenses… Il faut donc s’appuyer sur une plateforme qui pourra communiquer aisément avec les autres outils du Système d’Information.

Cela permettra de créer un référentiel unique, de traiter simplement les informations remontant des applications tierces, d’uniformiser les données et d’automatiser leur traitement. On notera également que grâce à l’intelligence artificielle (IA), d’autres opportunités vont se présenter, notamment en matière de prédictibilité. Il sera alors possible de prendre les devants, d’automatiser les remédiations… La DSI, en unifiant les approches services et opérations, sera alors plus agile et performante avec une vue précise de ce qu’il se passe dans son système d’information.

De nombreux bénéfices possibles grâce à l’observabilité

Comme nous l’avons vu, l’observabilité va donc être une approche décisive pour les DSI et un véritable allié opérationnel au service de leur performance. Réduction et traitement proactif des incidents, anticipation, meilleure productivité des équipes, simplification de la résolution des problématiques ou encore optimisation des ressources et des coûts sont les principaux avantages attendus. Les équipes peuvent ainsi se concentrer sur des projets à plus forte valeur ajoutée et gagner en efficacité au quotidien.