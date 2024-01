Quand gaming rime avec shopping : 71 % des gamers dépensent autant qu’ils jouent en période de soldes

janvier 2024 par Kaspersky

Alors que les soldes d’hiver débutent le 10 janvier prochain, une récente étude Kaspersky révèle que les gamers sont des inconditionnels du shopping en période de soldes. 71 % d’entre eux profitent de l’occasion pour acheter autant d’articles en promotion que possible, et 74 % estiment que les soldes sont une opportunité à ne pas manquer. Sans surprise, les plus adeptes sont prêts à attendre la saison officielle des soldes, même pour des achats essentiels. Les achats impulsifs sont également fréquents : plus de la moitié d’entre eux (53 %) succombent à l’achat, même lorsqu’ils n’avaient rien prévu d’acheter.

Le marché mondial du jeu vidéo va connaître une expansion considérable dans les années à venir, avec une prévision de croissance annuelle de 9,3 % entre 2023 et 2028. Cette expansion met en évidence la popularité croissante des jeux vidéo partout dans le monde. Le marché mondial des jeux vidéo devrait atteindre près de 390 milliards de dollars d’ici 2028. L’étude de Kaspersky montre également que les joueurs apprécient autant le shopping que le reste de la population.

L’enquête révèle qu’une majorité de gamers ne laisse passer aucune occasion d’améliorer leur installation de jeu pendant les soldes. Préparant leur liste de souhaits à l’avance, 71 % d’entre eux mettent tout en œuvre pour acquérir autant d’articles que possible lors d’événements promotionnels. Un grand nombre d’entre eux ne souhaitent pas rater ces opportunités : 65 % planifient des alertes pour être informés des dernières nouveautés, qu’il s’agisse de jeux, de mises à niveau ou d’équipement, leur permettant ainsi de réaliser des achats immédiats.

L’étude souligne l’importance d’événements promotionnels tels que le Black Friday et le Cyber Monday pour les passionnés de jeux, 74 % estiment que ces événements sont très importants, voire extrêmement importants, pour acquérir de nouveaux jeux, des mises à niveau et de l’équipement. Alors que 31 % des joueurs, en particulier ceux jouant 21 heures ou plus par semaine, ont tendance à acheter des articles dès qu’ils sont disponibles, un pourcentage significatif de 69 % attendent stratégiquement la saison des soldes pour réaliser des achats essentiels.

Il est intéressant de noter que l’engouement pour les soldes conduit souvent à des achats impulsifs. Quelle que soit la démarche initiale, 53 % des joueurs finissent par acheter un article pour leur station de jeu. Même avec une planification minutieuse de leurs dépenses, la plupart des joueurs ne peuvent pas résister à l’envie d’acheter autre chose pendant l’effervescence générale.

Pour parfaire leur configuration de jeu, les joueurs sont prêts à utiliser divers moyens de paiement, y compris les crypto-monnaies. 57 % des joueurs se sent à l’aise avec l’usage des crypto-monnaies pour leurs achats en ligne, un pourcentage remarquable, et 56 % pour les transactions en magasin. Parmi les joueurs adeptes (ceux qui jouent plus de 21 heures par semaine), cette préférence pour les transactions en monnaie numérique grimpe à deux tiers.

"Pour que chacun s’adonne à sa passion sans risquer la perte de ses données personnelles ou de son argent, nous améliorons constamment nos solutions de sécurité. Ainsi, Kaspersky Premium offre une protection complète de l’identité et des transactions en ligne, un dispositif de contrôle de fuites de données et un VPN fiable et ultra-rapide. Cette synergie vise à contrer les cybercriminels dans le monde réel tout en offrant aux joueurs une expérience de jeu et d’achat de qualité", commente Marina Titova, vice-présidente du marketing des produits grand public chez Kaspersky.

Pour sécuriser vos achats en ligne, Kaspersky partage quelques conseils :

• Saisissez l’URL dans la barre d’adresse

L’ouverture de liens provenant d’e-mails de magasins en ligne peut représenter une menace sérieuse pour la sécurité en ligne. Les fraudeurs exploitent souvent des liens de phishing dirigeant vers de faux sites web ressemblant à l’original. Sur ces sites, les attaquants peuvent demander aux utilisateurs de fournir des données personnelles ou des numéros de carte bancaire. Ainsi, chaque fois que l’on doit accéder au site web d’un magasin en ligne, il est toujours préférable de saisir directement son URL dans la barre d’adresse, évitant ainsi tout lien présent dans les e-mails.

• Utilisez une carte de crédit temporaire

Certaines banques offrent à leurs clients la possibilité d’obtenir des cartes de crédit temporaires. Un tel outil permettra de profiter des soldes d’hiver sans craindre une perte ultérieure de données. Parfois, les banques proposent également ce qu’on appelle une carte de crédit virtuelle. Celle-ci est similaire à une carte classique, mais un numéro de compte aléatoire est généré pour chaque achat, empêchant ainsi les pirates de réutiliser le numéro.

• Gérez et protégez vos mots de passe en ligne

La cybersécurité exige que chaque utilisateur dispose d’un mot de passe unique et fort pour chacun de ses comptes. Toutefois il est difficile de trouver et retenir des dizaines de mots de passe complexes. Ainsi, pour garantir la sécurité des achats en ligne, vous pouvez confier la gestion de vos mots de passe à un gestionnaire de mots de passe fiable.