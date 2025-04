Quand Epitech et Le Duff unissent leurs forces pour réinventer l’innovation en entreprise

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Une vision commune : faire dialoguer tech, industrie et transformation

Dans un monde où la technologie ne cesse de redessiner les métiers et les modèles économiques, les entreprises doivent accélérer leur transition numérique pour rester compétitives. Le Groupe Le Duff, fondé en Bretagne et devenu un acteur international avec des marques comme Brioche Dorée, Del Arte ou Bridor, incarne cette volonté de moderniser ses processus, ses outils et sa relation client.

En s’associant à Epitech, école reconnue pour sa pédagogie fondée sur la pratique, l’autonomie et l’innovation, le groupe fait le choix de l’avenir : celui de former et de s’entourer des talents qui sauront imaginer, concevoir et implémenter les solutions digitales d’aujourd’hui et de demain.

« Nous sommes fiers d’annoncer notre collaboration avec Epitech, l’école d’informatique qui forme depuis 25 ans les experts tech de demain.Notre ambition ? Connecter les étudiants aux enjeux de notre Groupe et leur offrir des opportunités concrètes : projets pédagogiques, missions de consulting, stages, alternance, rencontres métiers… Ce partenariat marque une nouvelle étape dans notre engagement en faveur de la transmission, de la formation et du développement des talents de demain. » Le Groupe Le Duff

Une collaboration concrète, enrichissante pour toutes les parties

Ce partenariat est bien plus qu’un simple rapprochement institutionnel. Il s’appuie sur des actions tangibles, construites main dans la main par les équipes d’Epitech et du Groupe Le Duff, au service des étudiants comme des collaborateurs du groupe :

• Des projets pédagogiques appliqués : les étudiants d’Epitech travailleront tout au long de l’année sur des problématiques réelles soumises par les équipes Le Duff, touchant aux enjeux de transformation digitale, d’optimisation des processus, ou encore de data.

• Des immersions en entreprise : à travers des stages, des contrats en alternance, voire des premières embauches, les étudiants pourront vivre une expérience professionnelle concrète au sein d’un groupe de dimension internationale.

• Un accompagnement RH dédié : les recruteurs et managers du Groupe Le Duff interviendront auprès des étudiants pour partager leurs attentes, les aider à construire leur parcours professionnel et affiner leur posture.

• Des échanges réguliers : conférences, ateliers thématiques, journées d’immersion type « Vis ma vie »… autant d’occasions de faire dialoguer les mondes académique et professionnel.

• Un soutien à la formation : via la taxe d’apprentissage, le Groupe Le Duff s’engage également à soutenir le développement pédagogique d’Epitech et la montée en puissance de ses dispositifs d’innovation.

Former des talents capables d’agir dans le réel

Ce partenariat prend tout son sens à l’échelle nationale, mais aussi locale, à travers le campus Epitech Rennes, fer de lance de cette collaboration. Les étudiants y bénéficieront d’un accès privilégié à un groupe qui, au-delà de sa renommée, partage une culture de l’exigence, de l’innovation et de la transmission.

« Ce partenariat illustre parfaitement notre mission : former des talents capables d’agir dans le réel, en lien direct avec les besoins des entreprises. En collaborant avec le Groupe Le Duff, nous donnons à nos étudiants une opportunité unique de confronter leurs compétences à des défis concrets, porteurs de sens et de responsabilité. » Philippe Gérard, Directeur du campus Epitech Rennes

Une démarche exemplaire de coopération école-entreprise

En conjuguant expertise technologique et ancrage industriel, Epitech et le Groupe Le Duff posent les bases d’un modèle vertueux de collaboration entre le monde de la formation et celui de l’entreprise. Une démarche qui profite à tous : aux étudiants, qui se professionnalisent en conditions réelles ; à l’entreprise, qui accède à des profils agiles et créatifs ; et plus largement à l’écosystème économique et territorial, qui bénéficie de la montée en compétences des jeunes générations.