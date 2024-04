Qualcomm et Canonical annoncent une collaboration stratégique

avril 2024 par Marc Jacob

Grâce à ce programme, Qualcomm Technologies aura accès à un système d’exploitation Open source sécurisé et à une version optimisée d’Ubuntu pour ses logiciels. De plus, les images optimisées d’Ubuntu et d’Ubuntu Core seront disponibles pour les systèmes sur puce (SoC) de Qualcomm. Grâce à cette initiative, les entreprises pourront répondre à leurs exigences de réglementation et de sécurité pour l’intelligence artificielle, dans le marché de l’IoT. Cela sera possible grâce à un système d’exploitation sécurisé bénéficiant d’une assistance pendant 10 ans.

Pour relever les défis mis à jour par la croissance de l’utilisation de l’IA et de l’Edge Computing, Qualcomm Technologies a décidé de s’associer à Canonical pour créer une version optimisée d’Ubuntu pour les puces Qualcomm IoT. Cette collaboration permettra au secteur d’accélérer la mise sur le marché et de réduire les coûts de développement.

Les développeurs pourront ainsi créer des applications sûres, conformes, axées sur la sécurité et très performantes pour de nombreux secteurs, notamment l’industrie, la robotique et l’automatisation de pointe. Ils peuvent bénéficier du programme Ubuntu Certified Hardware, qui comprend une liste exponentielle de cartes et de périphériques ODM certifiés basés sur les SoC de Qualcomm. Ces périphériques certifiés offrent une expérience Ubuntu optimisée prête à l’emploi, ce qui permet aux développeurs de se concentrer sur le développement d’applications et la mise sur le marché de produits.