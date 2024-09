Qu’est-ce que la pulvérisation de mots de passe et comment l’éviter ?

septembre 2024 par Zakaria Hajiri, Regional Vice President, EMEA South chez Ping Identity

La pulvérisation de mots de passe, une méthode de plus en plus courante pour les cybercriminels. Elle représente une menace sérieuse pour la sécurité des comptes en ligne. Contrairement aux attaques classiques, cette technique repose sur l’utilisation de mots de passe communs pour cibler un grand nombre de comptes. Cela la rend plus difficile à détecter et augmente les chances de succès pour les attaquants. Face à cette menace croissante, il est essentiel de comprendre comment ces attaques fonctionnent et quelles mesures prendre pour protéger efficacement votre organisation.

La pulvérisation de mots de passe est une cyberattaque de prise de contrôle de comptes (ATO) dans laquelle les attaquants utilisent un seul mot de passe commun ou une poignée de mots de passe communs pour tenter d’accéder à de nombreux comptes. Cette méthode répartit les tentatives de connexion sur de nombreux comptes, ce qui la rend plus difficile à détecter et à bloquer.

En utilisant cette méthode, les attaquants peuvent effectivement prendre le contrôle de comptes d’utilisateurs, ce qui conduit à un accès non autorisé et à l’exploitation potentielle d’informations sensibles.

Comment fonctionne une attaque par pulvérisation de mot de passe

• Reconnaissance et sélection des cibles : Les attaquants identifient les cibles potentielles en recueillant des informations sur les comptes d’utilisateurs d’une organisation.

• Récolte d’informations et énumération de noms d’utilisateur : Ils collectent des noms d’utilisateur par le biais de l’hameçonnage, de violations de données et/ou de sources publiques.

• Deviner des mots de passe : À l’aide de mots de passe courants ou divulgués, les attaquants tentent de se connecter à plusieurs comptes. Pour ce faire, ils essaient plusieurs mots de passe par compte afin d’éviter d’être détectés.

• Identification des connexions réussies : Les connexions réussies sont signalées, ce qui permet aux attaquants d’accéder au système sans autorisation.

Techniques de prévention contre la pulvérisation de mots de passe

Mettez en œuvre les stratégies suivantes pour renforcer la sécurité de votre organisation :

• Appliquer des politiques de mots de passe forts et une authentification multi-facteurs : Exigez des utilisateurs qu’ils créent des mots de passe complexes, uniques et difficiles à deviner. Mettez en œuvre l’authentification multi-facteurs (MFA) ou envisagez des méthodes d’authentification sans mot de passe pour ajouter une couche supplémentaire de sécurité.

• Surveiller et analyser les tentatives de connexion pour détecter les anomalies : Utilisez des outils de sécurité pour repérer et étudier toute anomalie susceptible d’indiquer une attaque par pulvérisation de mot de passe.

• Sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques en matière de sécurité des mots de passe :Organisez régulièrement des sessions de formation pour informer les utilisateurs de l’importance de mots de passe forts et des risques liés à la réutilisation des mots de passe.

• Mettre en œuvre des politiques de verrouillage des comptes et des mesures de limitation des taux : Définissez des politiques de verrouillage temporaire des comptes après un certain nombre de tentatives de connexion infructueuses.

• Utiliser des outils de sécurité et de veille sur les menaces pour une détection et une réponse précoce : Utiliser des outils de sécurité avancés qui exploitent les renseignements sur les menaces pour détecter les attaques par pulvérisation de mots de passe et y répondre.

• Utiliser la détection des robots pour identifier et bloquer les activités automatisées : Utilisez des méthodes de détection des robots, telles que la biométrie comportementale, pour repérer et empêcher les activités automatisées.

La pulvérisation de mots de passe, bien que simple, peut gravement affecter entreprises et utilisateurs. Renforcer la sécurité avec des mots de passe complexes, l’authentification multi-facteurs et une surveillance proactive réduit ces risques. La sensibilisation des utilisateurs et des outils de détection avancés sont essentiels pour contrer cette menace en constante évolution.