Qlik et Snowflake renforcent leur partenariat pour accélérer l’adoption de l’IA

juin 2024 par Marc Jacob

Qlik® annonce des fonctionnalités étendues dans le Data Cloud de Snowflake avec l’adoption du service Snowflake Cortex AI. Cette décision stratégique permet à Qlik d’enrichir ses capacités en exploitant les fonctions de Cortex AI, telles que la vectorisation, l’intégration et les complétions au sein de l’architecture de génération augmentée de récupération (RAG). Cette collaboration conforte la position de Qlik à l’avant-garde de l’analytique pilotée par l’IA, permettant aux entreprises de créer et d’exploiter des socles de données fiables et parés pour l’IA.

En renforçant son intégration à Snowflake, Qlik permet désormais à ses clients d’exploiter pleinement le potentiel de Cortex AI pour réaliser des analyses avancées pilotées par l’IA. Ce partenariat fort dépasse le cadre traditionnel du traitement des données en fournissant des outils adaptés aux applications dynamiques alimentées par l’IA. L’approche innovante de Qlik permet aux entreprises d’intégrer le deep learning à leurs flux de données et d’améliorer le processus décisionnel ainsi que l’efficacité opérationnelle grâce à des fonctionnalités telles que l’analytique prédictive en temps réel et des insights intelligents.

L’intégration de Qlik optimise la gestion des données SAP avec Snowflake, améliorant l’ingestion, la transformation et l’analyse des données. En associant Cortex AI aux outils analytiques de Qlik, cette intégration rationalise le nettoyage des données et permet de réécrire dans SAP des données modifiées, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle et analytique. Ce passage du traitement par lots aux applications interactives pilotées par l’IA marque une avancée significative dans la manière dont les grands comptes peuvent transformer les données brutes en insights dynamiques.

Les entreprises peuvent maximiser la valeur de leurs données en adoptant une nouvelle approche des produits de données pour en créer des spécifiques à un domaine à partir des ensembles de données de Snowflake. En exploitant l’IA pour une préparation des produits de données plus raide et efficace, le profilage de la qualité et l’analyse sémantique sont exécutés à l’aide de fonctions définies par l’utilisateur (UDF — User Defined Functions) au sein de Snowflake, sans qu’il soit nécessaire de déplacer les données. En renforçant la souveraineté et en rationalisant la conformité, cette approche permet aux entreprises de respecter plus facilement les réglementations relatives à la protection des données. Pour accélérer l’exécution des cas d’usage, les utilisateurs métier, parmi lesquels la fonction émergente de Data Product Manager, peuvent créer et consommer des produits de données de manière transparente tout en bénéficiant en arrière-plan des puissantes capacités de calcul de Snowflake.

En capitalisant sur les avancées enregistrées avec Cortex AI et l’intégration des données SAP, Qlik a par ailleurs annoncé une nouvelle intégration à l’API Snowpipe Streaming de Snowflake. Cette amélioration ouvre la voie à des capacités de traitement de données en temps réel qui optimisent de manière significative l’ingestion et l’immédiateté des analyses de données. Snowpipe Streaming de Snowflake est une puissante technologie de streaming qui permet d’actualiser les données en permanence et d’assurer leur disponibilité pour l’analyse, permettant ainsi aux entreprises de réagir rapidement à de nouvelles informations et d’obtenir des insights pertinents avec une rapidité hors pair.