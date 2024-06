Qlik annonce Qlik Talend Cloud et Qlik Answers

juin 2024 par Marc Jacob

À l’occasion de son évènement annuel phare Qlik Connect, Qlik® dévoile Qlik Talend® Cloud et Qlik Answers™. Ces deux nouvelles solutions accélèrent l’adoption de l’IA en entreprise. Qlik Talend Cloud offre des capacités d’intégration de données en modes no-code et pro-code assistés par l’intelligence artificielle, tandis que Qlik Answers propose des réponses générées par l’IA avec explicabilité complète à partir de données non structurées. Ensemble, ces produits soulignent l’engagement de Qlik à fournir des solutions complètes de bout en bout qui permettent aux entreprises de tirer pleinement parti de l’IA pour maximiser leur compétitivité.

Qlik Talend Cloud offre une intégration de données complète reposant sur des capacités de gouvernance et de qualité étendues, essentielles pour préserver l’intégrité des données dans les opérations d’IA. Conçue sur l’infrastructure Qlik Cloud®, la solution assure une intégration transparente pour les clients de Qlik Analytics. Qlik Answers permet d’exploiter efficacement les données non structurées, désormais intégrées dans les flux de travail couramment utilisés par les clients de Qlik.

Principales fonctionnalités de ces deux nouvelles solutions, disponibles au cours de l’été :

• Qlik Talend Cloud : la nouvelle version de cette plateforme intégrée complète issue de l’acquisition de Talend par Qlik (2023) s’enrichit de nouvelles fonctionnalités. Celles-ci comprennent notamment des produits de données pour une préparation des données en question plus rapide et de qualité, ainsi qu’une marketplace de données dynamique, pour améliorer la fourniture de données spécifiques à un domaine au sein de l’organisation. En outre, cette plateforme dispose d’outils modernes d’ingénierie des données, ainsi que de puissantes capacités de transformation avec options de développement no-code et pro-code afin d’enrichir les données prêtes pour l’IA dans le cadre de projets d’IA complexes. Le conditionnement et les tarifs unifiés de la plateforme garantissent un prix abordable. La fonction Qlik Talend Trust Score™ for AI évalue de manière unique la santé des données, établissant ainsi une nouvelle référence pour la préparation à l’IA. La solution intègre la connectivité de données SaaS de Stitch, améliorant ainsi sa capacité à gérer efficacement diverses sources de données.

• Qlik Answers : cet assistant de connaissances propulsé par une IA générative transforme la manière dont les entreprises accèdent aux données non structurées et les utilisent. Il fournit des réponses fiables et personnalisées, extraites des sources de données préparées et privées des entreprises (bibliothèques de connaissances et référentiels de documents, par exemple) avec à la clé des insights pertinents disponibles instantanément. Entièrement prête à l’emploi et accessible en libre-service, cette solution s’intègre de manière transparente aux systèmes existants, ce qui permet aux collaborateurs de prendre des décisions éclairées en temps réel. Grâce à une totale explicabilité, les utilisateurs connaissent l’origine des réponses, ce qui maintient un haut degré de confiance et de transparence. Qlik Answers offre une sécurité et une gouvernance de premier ordre, et s’impose comme une solution complète et facile à déployer pour exploiter les données non structurées qui améliorent la performance des entreprises.