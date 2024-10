Purple Campus Occitanie conçoit son architecture réseau avec Syage

octobre 2024 par Marc Jacob

Depuis 2021, Purple Campus Occitanie est l’engagement formation de proximité des Chambres de Commerce et d’Industrie d’Occitanie. Purple Campus Occitanie réunit 18 campus, 450 collaborateurs, propose 90 formations et réalise un chiffre d’affaires de plus de 55 millions d’euros. https://www.purple-campus.com/

Regroupant les activités de formation dispensées individuellement jusqu’en 2021 par les chambres de commerce et d’industrie, Purple Campus Occitanie a souhaité se doter d’un SI de nouvelle génération et autonome pour mener à bien ses opérations. C’est dans ce contexte qu’en 2022, la DSI s’est entourée de partenaires complémentaires qui pourraient l’accompagner sur ce sujet.

Dès lors, sur le volet Réseau, l’ESN Syage a su se distinguer et proposer une offre qui correspondait parfaitement aux attentes exprimées. Globalement, Syage est intervenue sur la conception et la définition de l’architecture réseau LAN et SDWAN Multi-opérateurs, puis a participé à son déploiement en central et sur les campus. Un volet important de la participation de Syage a également consisté à travailler sur le volet de la sécurité périmétrique. La conception du projet a commencé en 2022, puis la migration de l’architecture s’est faite progressivement pour se terminer en février 2024, date à laquelle la dernière interconnexion avec le SI des CCI a été coupée.

Au niveau technique, plus de 250 switchs et 350 bornes Wifi et 30 Fortigates ont été installés. Les technologies d’Aruba Networks et de Fortinet ont notamment été mises en œuvre. De plus, l’infrastructure déployée est aujourd’hui 100 % cloud, ce qui permet à Purple Campus Occitanie de bénéficier d’un environnement performant, évolutif et sécurisé pour mener à bien ses opérations à long terme.

Pour mener à bien ce projet, une équipe dédiée a été mobilisée pour travailler étroitement avec la DSI de Purple Campus Occitanie. Un accompagnement de bout en bout a donc été effectué.

Michaël DUVAL, Directeur des Systèmes d’Information de Purple Campus Occitanie « Syage a joué un rôle central dans la création de notre nouvelle architecture réseau. Leurs fortes compétences techniques, leur capacité d’adaptation pour lancer un projet complexe et la flexibilité de leurs équipes ont été des points déterminants dans le succès du lancement de notre nouveau SI. »