Purple AI de SentinelOne® remporte le prix de l’innovation de l’année 2024 de CyberScoop 50

octobre 2024 par Marc Jacob

SentinelOne® annonce que Purple AI, son analyste de cybersécurité piloté par l’IA générative, a été désigné « innovation de l’année 2024 » par CyberScoop 50. Purple AI a été distingué pour sa technologie transformatrice qui améliore la façon dont les entreprises publiques et privées répondent aux menaces de cybersécurité et réduisent le risque global. Alors que de nombreuses entreprises adoptent Purple AI, ce prix valide son approche révolutionnaire de la cyberprotection contre des adversaires de plus en plus audacieux et leurs attaques toujours plus sophistiquées qui échappent aux défenses les plus modernes.