Pure Storage adhère à l’Ultra Ethernet Consortium

août 2024 par Marc Jacob

En tant que plateforme de stockage de données leader soutenant les initiatives d’IA d’entreprises les plus avancées, Pure Storage s’engage à définir et à intégrer davantage les normes technologiques de l’UEC, tout en construisant et en livrant une plateforme compatible avec l’avenir pour optimiser les performances des charges de travail d’IA et de HPC en utilisant Ethernet, soutenant ainsi une innovation rapide et un délai de mise sur le marché plus court.

Alors que les entreprises s’efforcent d’atteindre leurs objectifs en matière d’IA, elles sont confrontées à des défis importants avec les solutions réseau existantes, difficiles à gérer et à faire évoluer, ce qui entrave la flexibilité et l’efficacité nécessaires à la croissance des charges de travail liées à l’IA.

Pour relever ces défis, l’UEC vise à faire progresser la technologie Ethernet, offrant une solution évolutive et efficace pour soutenir l’innovation en matière d’IA.

L’adoption croissante d’Ethernet dans les centres de données, en raison de son faible coût total de possession (TCO), de son interopérabilité étendue et de sa fiabilité éprouvée, en a fait la base de nombreux clusters d’IA les plus importants au monde. L’avancement des nouvelles normes Ultra Ethernet permettra aux entreprises de maximiser leurs investissements existants dans l’IA et le HPC tout en déployant des applications à haute performance, stimulant l’innovation, augmentant la productivité et améliorant l’efficacité opérationnelle.

En contribuant à la normalisation et à la croissance de l’Ethernet haute performance pour des initiatives d’IA et de HPC à grande échelle, Pure Storage accélérera le développement de plateformes pour soutenir les normes de l’UEC à long terme, en offrant :

– Un délai plus court pour l’innovation : Alors que les charges de travail d’IA et de HPC sont accélérées, l’infrastructure d’IA alimentée par Ultra Ethernet permettra des temps d’exécution plus courts et des itérations plus fréquentes qui accélèrent la création, l’entraînement et l’inférence des modèles, se traduisant par un délai plus court pour l’innovation, un délai plus court pour la mise sur le marché et un délai plus court pour obtenir des insights.

– Des opérations rentables et efficaces : Des vitesses de calcul, de réseau et de liaison plus rapides, ainsi qu’une latence plus faible et une utilisation accrue du réseau, offrent aux entreprises des réseaux et un stockage d’IA et de HPC haute performance, construits sur des commutateurs et des systèmes de stockage basés sur Ethernet, rentables et faciles à gérer.

– Un choix élargi pour les clients : Les clients auront un plus grand choix entre les réseaux IB et Ethernet, leur permettant d’étendre leurs investissements en réseau Ethernet aux applications d’IA et de HPC qu’ils adoptent.