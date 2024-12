Publicités frauduleuses élections américaines : le réseau d’Elon Musk accusé de manipulations

décembre 2024 par ElectionGraph

Le projet IDJC ElectionGraph de l’université de Syracuse, qui s’appuie sur la technologie graphique de Neo4j, a suivi les investissements dans la campagne de Donald Trump en dark money, argent noir, qui représente le financement via différentes structures privées, visant à contourner la loi liée au montant des financements des candidats à une élection.

Le 4ème rapport d’ElectionGraph révèle que le groupe Building America’s Future - financé par Elon Musk à l’aide de dark money, a ciblé les partisans de Kamala Harris avec des informations erronées au cours des dernières semaines de la campagne électorale.

Voici quelques résultats intéressants :

• Plusieurs comités d’action politique (PAC), dont Future Coalition (137 000 $) et Duty to America (1 083 200 $), ont été créés uniquement pour cibler les électeurs sur les plateformes Meta - Facebook et Instagram

• Au total, les PAC et initiatives soutenus par Musk ont dépensé un montant estimé à 6 481 346 $ en publicités Meta, recueillant 286 061 513 impressions.

• Le PAC Building America’s Future a diffusé 50 publicités à partir d’avril 2024 et jusqu’au 29 octobre 2024, en ne mentionnant que deux sujets politiques : l’immigration et l’interdiction des cigarettes mentholées.

o Par exemple, des publicités mentionnant les cigarettes mentholées avaient pour but de détourner des électeurs du parti démocrate. Par ailleurs, selon une source récente, 81 % des fumeurs noirs fument des cigarettes mentholées, contre 34 % des fumeurs blancs, et la publicité ciblait les hommes noirs à un taux plus élevé, 57 % contre 43 % des femmes, et les utilisateurs de Facebook et d’Instagram.

• Le PAC Future Coalition a diffusé 44 publicités dès début septembre qui mentionnaient un candidat à l’élection présidentielle. Ils ont dépensé environ 338 578 dollars pour 20 846 484 impressions pour des publicités axées sur la politique étrangère, avec des messages essentiellement négatifs.

o Par exemple, des publicités ont changé l’allégeance de Kamala Harris à Israël ou à la Palestine en fonction des publics ciblés, juifs ou musulmans.