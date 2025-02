Provectio présente ProCyber

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Disponible sous forme de services managés, ProCyber allie protection proactive, surveillance continue et réponse rapide aux incidents pour sécuriser son système d’information et garantir sa conformité. La solution ProCyber sécurise l’ensemble des domaines numériques, depuis la protection des utilisateurs et de leurs terminaux, jusqu’à la surveillance proactive des données, du réseau et des sites Web.

L’offre ProCyber est composée d’un Starter Pack complété par des modules permettant de faire évoluer le périmètre sécurisé de façon progressive.

Le Starter Pack ProCyber comprend une protection des services, des postes (Antivirus EPP & EDR), la gestion des patchs, le chiffrement des postes, le maintien opérationnel des équipements et des logiciels, une hotline, un SOC et des rapports mensuels.

En complément de cette configuration de base, il est possible d’accéder à des options complémentaires comme la protection des mails, la sensibilisation des utilisateurs, la gestion sécurisée des mots de passe, la protection des contenus, des serveurs Web et du réseau.

Forts de cette offre, les clients bénéficient d’un niveau de cyberprotection de haut niveau à un prix compétitif et bénéficient d’une flexibilité totale grâce à une solution sans engagement, permettant d’ajuster ou d’interrompre les services à tout moment.