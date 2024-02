Proton Pass étend son offre aux entreprises

février 2024 par Marc Jacob

Proton annonce le lancement de Proton Pass for Business. Proton Pass s’est toujours démarqué sur le marché des gestionnaires de mots de passe en venant d’une entreprise dont l’objectif principal est de rendre la sécurité et le chiffrement accessibles au plus grand nombre. Avec le lancement d’une offre dédiée aux entreprises, Proton cherche également à améliorer les pratiques en matière de gestion des mots de passe professionnels.

Les entreprises sont confrontées à quantités de menaces, toujours plus nombreuses et sophistiquées. Le recours à des solutions de gestion de mots de passe robustes comme Proton Pass for Business devient une nécessité. L’augmentation alarmante du nombre de violations de mots de passe est en effet une préoccupation majeure. En 2022, les pirates informatiques ont exposé plus de 24 milliards de mots de passe, démontrant les risques importants associés à des pratiques inadéquates en matière de gestion de mots de passe. Une tendance qui souligne également une sophistication croissante des méthodes utilisées par les cybercriminels et les vulnérabilités inhérentes aux méthodes traditionnelles de gestion des mots de passe. Les mots de passe faibles ou réutilisés constituent l’une des plus grandes vulnérabilités de sécurité.

Proton Pass for Business répond à ces enjeux en offrant une solution qui non seulement centralise et sécurise les mots de passe en un seul endroit, mais rationalise également la gestion des accès sur divers systèmes et plateformes.

Proton Pass for Business s’appuie sur l’expertise éprouvée de Proton en matière d’expérience utilisateur. L’accent mis par Proton Pass sur l’expérience utilisateur rend son utilisation accessible à tous, nécessitant une formation minimale pour une gestion et un déploiement optimales.

Proton Pass for Business bénéficie également de la longue expérience de Proton en matière de protection des données des entreprises, parmi les plus exigeantes au monde en matière de sécurité, allant de certaines des sociétés Fortune 500 à de nombreux gouvernements et organisations internationales à travers le monde. Proton dispose ainsi d’une expertise approfondie en matière de cyberdéfense et de contre-mesures. Les utilisateurs de Proton Pass for Business peuvent également bénéficier de Proton Sentinel, une technologie unique permettant de protéger les utilisateurs contre le piratage de compte, même si un attaquant a déjà réussi à voler les informations d’identification.

Proton Pass for Business offre non seulement une gestion robuste des mots de passe, mais améliore également la protection des entreprises avec l’inclusion d’alias Hide-my-email, qui protègent contre les tentatives de phishing en associant à chaque service et site Web une adresse e-mail ainsi qu’un mot de passe uniques. Les alias Hide-my-email permettent de protéger la véritable adresse e-mail des risques de divulgation ou de fuite et peuvent ainsi contribuer à empêcher la fuite d’e-mails professionnels sensibles, réduisant le risque d’attaques par phishing, le type d’attaque le plus fréquemment utilisé contre les entreprises.

La juridiction suisse de Proton garantit que les données restent sous la protection de certaines des lois les plus strictes au monde en matière de protection des données personnelles. En plus d’être entièrement conformes aux réglementations européennes en matière de confidentialité telles que le RGPD, toutes les données sont stockées en Europe sur la propre infrastructure de Proton qui ne dépend pas de fournisseurs de cloud tiers.

Proton Pass for Business est disponible dès aujourd’hui à 1,99 € par utilisateur et par mois.