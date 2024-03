Proton Mail lance une application de bureau pour Windows et macOS

mars 2024 par Marc Jacob

Proton Mail annonce la sortie de son application de bureau pour tous les utilisateurs disposant d’un abonnement payant. La nouvelle application offre aux utilisateurs desktop Windows et macOS un accès sécurisé et chiffré à Proton Mail et Proton Calendar.

L’application de bureau de Proton Mail offre aux utilisateurs le chiffrement de bout en bout de Proton Mail et Proton Calendar, avec la commodité d’une application de bureau dédiée. Les utilisateurs peuvent désormais bénéficier des avantages de productivité d’une application de bureau, tout en bénéficiant des avantages de sécurité et de confidentialité. Avec le lancement d’une application desktop Linux en version bêta, Proton Mail dispose désormais d’une application dédiée pour toutes les principales plateformes, soulignant encore davantage l’engagement de Proton à rendre la confidentialité et la sécurité accessibles au plus grand nombre.

Cela fait suite au lancement réussi des applications desktop de Proton Drive et Proton Pass. Il s’agit d’une étape importante pour offrir aux utilisateurs le choix sur la manière dont ils souhaitent protéger leurs données, tout en leur permettant d’être aussi productif que possible.

Cette fonctionnalité, très demandée par les clients professionnels qui recherchent la facilité d’utilisation et la sécurité du chiffrement de bout en bout offert par Proton, est absente chez d’autres grands fournisseurs tels que Gmail et Yahoo.

Chez Proton, nous pensons que tout le monde doit pouvoir accéder à sa messagerie comme il le souhaite, sans compromettre sa vie privée. Les utilisateurs d’Outlook partagent potentiellement leurs données avec les 801 partenaires externes de Microsoft. Les utilisateurs qui accèdent à leurs e-mails via Chrome risquent d’exposer leur historique de navigation aux annonceurs ou de voir leurs données exploitées par des extensions de navigateur malveillantes. Dans cette optique, il est plus important que jamais pour les utilisateurs du monde entier de garantir la protection de leurs données de messagerie.

Le chiffrement de bout en bout de Proton Mail et Proton Calendar signifie que personne, pas même Proton, ne peut accéder aux données, aux e-mails et aux rendez-vous du calendrier des utilisateurs. Cette annonce est une étape importante dans la réalisation de l’objectif de Proton de rendre l’expérience d’utilisation des produits axés sur le respect de vie privée, aussi simple et intuitive que possible, et de créer une alternative viable aux Big Techs, en particulier pour les entreprises.

Proton Mail pour Windows et macOS inclu :

• Accès facilité : ouvrez Proton Mail et Proton Calendar directement depuis le dock macOS ou le menu Démarrer de Windows, sans distractions ni risques de sécurité de la part du navigateur, dans un design élégant et optimisé qui se synchronise avec les modes clair et sombre. Les notifications sont entièrement prises en charge, ce qui signifie que les utilisateurs ne manqueront jamais un e-mail ou un événement important.

• Mises à jour automatiques : les utilisateurs recevront automatiquement les dernières mises à jour et fonctionnalités.

• Basculement instantané : passez de manière transparente entre Proton Mail et Proton Calendar sur le bureau sans temps de chargement.

• Mise en cache améliorée pour une utilisation hors ligne : un plus grand nombre d’e-mails sont mis en cache pour un accès hors ligne simplifié.

• La sécurité est une priorité absolue : Proton Mail pour Windows et macOS maintient l’engagement de Proton en matière de sécurité et de confidentialité. Proton Mail pour Windows et macOS bénéficie de la protection de sécurité issue d’une décennie d’améliorations de sécurité apportées par Proton Mail sur le web. Les utilisateurs sont protégés par une protection avancée contre le phishing, une protection contre les traqueurs d’e-mail, un programme de protection de compte de haute sécurité, Proton Sentinel.

La mission de Proton est d’offrir aux utilisateurs une alternative privée aux produits et services qui dominent aujourd’hui internet. Avec Proton Mail pour Linux désormais en version bêta, cela offre à notre communauté Linux une alternative privée aux Big Techs. Nous pensons que tout le monde mérite d’avoir accès à la sécurité et à la confidentialité, et que les utilisateurs devraient pouvoir profiter de ces avantages, quel que soit le système d’exploitation qu’ils utilisent. Proton dispose d’une base d’utilisateurs Linux particulièrement solide, en tant qu’entreprise open source axée sur le respect de la vie privée. Cette demande a encouragé Proton à investir du temps et des efforts dans la création d’une application Linux dédiée.

Proton Mail et Calendar offrent une protection de sécurité avancée pour les entreprises et les particuliers. La semaine dernière, Proton Mail a lancé le Security Center, intégrant la fonctionnalité "Hide-my-email" accessible directement depuis la boîte de réception. Outre la protection avancée contre le phishing, la protection contre les traqueurs d’e-mail et le programme de protection des comptes de haute sécurité, Proton Sentinel, la protection des données de nos clients est la priorité absolue de Proton.

L’application de bureau Proton Mail est désormais disponible en téléchargement pour Windows, macOS et Linux (bêta). Les utilisateurs gratuits pourront essayer l’application avec un essai gratuit de 14 jours. Cela permet aux utilisateurs d’explorer les capacités de productivité améliorées des applications de bureau de Proton Mail.