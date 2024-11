Proton Drive annonce des mises à jour majeures

novembre 2024 par Marc Jacob

Proton reconnue pour son déploiement à grande échelle du chiffrement de bout en bout, annonce aujourd’hui le lancement du premier mode suggestion chiffré de bout en bout au monde dans Proton Docs, ainsi que d’autres améliorations importantes des fonctionnalités de collaboration. Spécialement conçu pour les équipes ayant besoin d’une sécurité renforcée pour collaborer sur des documents partagés, Proton Docs continue de se positionner comme une alternative robuste aux plateformes grand public comme Google Docs et Notion, qui n’offrent pas de chiffrement de bout en bout. En outre, des améliorations importantes de la collaboration et du partage dans Proton Docs et Proton Drive améliorent encore les fonctionnalités de l’ensemble de l’écosystème.

40 % des fichiers stockés sur Google Drive contiennent des informations sensibles, ce qui expose les entreprises qui dépendent de Google, Dropbox ou encore Notion à un risque important d’exposer des documents commercialement sensibles. Les entreprises ont un besoin urgent d’accéder à leurs fichiers, de les modifier et de les partager en toute sécurité. Pour répondre à cette demande, Proton Docs a été lancé en juillet 2024, avec la double mission d’offrir une expérience utilisateur conviviale tout en protégeant les données des utilisateurs.

Parmi les principales fonctionnalités du mode Suggestion :

• Collaboration en temps réel : les utilisateurs peuvent proposer des modifications sans altérer le texte d’origine, ce qui facilite le travail d’équipe.

• Suivi des modifications : les utilisateurs peuvent facilement suivre les modifications apportées par les membres de l’équipe, accepter, rejeter ou modifier les suggestions, améliorant ainsi le flux de travail et la compréhension entre les membres de l’équipe.

• Contrôle des versions : préserve le contenu d’origine pour garantir qu’aucune information ne soit perdue pendant le processus d’édition.

Des mises à jour supplémentaires destinées aux entreprises ont également été ajoutées dans Proton Docs et Proton Drive :

La nouvelle fonctionnalité de liens publics simplifie le partage de documents, le rendant rapide et sans effort. Les utilisateurs peuvent définir des dates d’expiration pour les liens et données l’accès en lecture seule, ce qui leur permet de contrôler les autorisations accordées.

La fonctionnalité Partagé avec Moi de l’application Windows de Proton Drive simplifie la collaboration en centralisant l’accès aux fichiers partagés par les collègues et les clients. Elle organise les documents partagés en un seul endroit, éliminant ainsi le besoin de rechercher dans les e-mails ou les onglets du navigateur. Les utilisateurs peuvent synchroniser les fichiers pour un accès hors ligne, garantissant ainsi la productivité même sans connexion Internet stable, les modifications se synchronisant automatiquement lors de la reconnexion. Cette fonctionnalité garantit que les collaborateurs disposent toujours des dernières versions des documents, réduit la confusion et offre une visibilité sur les autorisations de partage et l’état de synchronisation. Dans l’ensemble, elle permet aux utilisateurs de visualiser, d’accéder et de modifier efficacement les fichiers partagés directement depuis leur bureau, améliorant ainsi les flux de travail et l’exécution des projets.

Ces améliorations apportées à Proton Drive et Proton Docs sont spécifiquement conçues pour permettre aux entreprises de prendre le contrôle de leurs opérations numériques, notamment de ce qu’elles partagent et de qui y a accès. De plus, en rendant toutes les applications Proton Drive open source, Proton souligne son engagement en matière de transparence.

En août, Proton a dévoilé une nouvelle offre pour les entreprises à la recherche d’un stockage cloud sécurisé, pour partager et collaborer sur des documents en temps réel. Lancé en juillet 2024, Docs dans Proton Drive a rapidement évolué, publiant rapidement une multitude de nouvelles fonctionnalités qui soulignent l’engagement de Proton à fournir une alternative sécurisée aux éditeurs traditionnels. Les améliorations récentes incluent :

• Exportation PDF : les utilisateurs peuvent facilement exporter des documents au format PDF, garantissant ainsi un partage et une présentation fluides.

• Raccourcis clavier : les utilisateurs peuvent naviguer plus efficacement grâce aux nouveaux raccourcis clavier ajoutés, conçus pour rationaliser le processus d’édition.

• Options de formatage améliorées : les utilisateurs peuvent profiter d’une plus grande flexibilité grâce à des outils de formatage améliorés, notamment des séparateurs et des styles de puces supplémentaires.

• Outil de comptage de mots : les utilisateurs peuvent suivre leur progression grâce à la nouvelle fonctionnalité de comptage de mots.

Ces avancées rapides reflètent l’engagement de Proton à améliorer en permanence l’expérience utilisateur et à positionner Docs dans Proton Drive comme un choix de premier plan pour l’édition de documents axée sur la confidentialité.