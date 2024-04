Proton dévoile de nouvelles fonctionnalités pour Proton Mail for Business

avril 2024 par Marc Jacob

Proton étend son arsenal de fonctionnalités pour Proton Mail for Business, avec de nouveaux outils adaptés aux organisations. Ces nouvelles fonctionnalités viennent répondre aux exigences de productivité et de sécurité des entreprises, le tout soutenu par un chiffrement de bout en bout à tout épreuve.

Les dernières améliorations apportées à Proton Mail for Business, parmi les plus demandées par notre communauté croissante d’utilisateurs professionnels, rationalisent la façon dont les équipes collaborent et communiquent. La possibilité de voir les disponibilités de ses collègues lors de la planification d’une réunion ainsi que la possibilité d’importer le logo de son entreprise et de personnaliser son interface de messagerie sont les dernières des 15 améliorations lancées en 2024.

Le nouvel outil de disponibilité de Proton Calendar sur le web et sur desktop permet aux utilisateurs de voir la disponibilité de leurs collègues en un clin d’œil lors de la planification d’une réunion. Le temps moyen nécessaire pour planifier une réunion avec 6 à 8 participants est d’environ 30 minutes, et peut atteindre jusqu’à deux heures pour des réunions avec plus de participants, selon une étude de l’ETH Zurich. Cette nouvelle fonctionnalité vient simplifier cela, en permettant la planification instantanée de réunions qui conviennent à tout le monde. Cela signifie que les utilisateurs peuvent facilement se coordonner avec leurs collègues, éliminer les allers-retours fastidieux et ainsi se libérer un temps précieux.

Des mises à jour supplémentaires de Proton Mail et Proton Calendar viennent améliorer l’expérience des utilisateurs professionnels nomades. La récente intégration event summary entre Proton Calendar et Proton Mail permet aux utilisateurs de voir leurs invitations directement depuis leur boîte de réception et d’ouvrir Proton Calendar pour vérifier leur disponibilité plus rapidement. L’intégration affiche les informations sur les événements et permet d’ouvrir Proton Calendar pour vérifier ses disponibilités ou accepter les invitations. Désormais, Proton Calendar sur iOS comprend également une « vue hebdomadaire ». Ces fonctionnalités visent toutes à aider les utilisateurs à gagner du temps dans la gestion de leur calendrier.

Aujourd’hui marque également le lancement de Custom Business Branding, qui permet aux entreprises de personnaliser leur expérience Proton Mail pour leurs employés sur le web. Les entreprises peuvent télécharger leur logo sur l’interface web de Proton Mail, afin de personnaliser l’image de marque de leurs comptes de messagerie d’entreprise.

Depuis début 2024, Proton Mail a dévoilé pas moins de 15 nouvelles fonctionnalités pour mieux répondre aux exigences des utilisateurs professionnels, et offrir une expérience utilisateur transparente, associée à un chiffrement de bout en bout éprouvé. Le chiffrement de bout en bout de Proton signifie que personne – pas même Proton – ne peut accéder aux données. Les principales mises à jour des quatre derniers mois incluent notamment l’intégration des alias "Hide-my-email" dans Proton Mail, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour Proton Calendar sur mobile, permettant notamment une meilleure gestion des occurrences.

Cela fait également suite au lancement de la nouvelle application de bureau de Proton Mail, incluse dans Proton Mail for Business. Toute entreprise doit pouvoir accéder à ses courriers électroniques de manière entièrement sécurisée et transparente, que ce soit au bureau ou en déplacement. Toutes ces annonces font suite au lancement d’une série de nouvelles fonctionnalités destinées à un public professionnel, notamment le transfert automatique chiffré, ainsi que le programme avancé de protection des comptes, Proton Sentinel.