Protéger ses comptes privilégiés grâce aux clés de sécurité FIDO2

L’utilisation de méthodes d’authentification traditionnelles pour les comptes à privilèges (PAM) comme l’authentification par mot de passe ou l’authentification multi-facteurs (MFA), peut les rendre vulnérables à diverses cyberattaques. Ces méthodes sont insuffisantes pour protéger les comptes à privilèges, sur la manière dont FIDO2 renforce la sécurité et sur les avantages de l’utilisation de FIDO2 pour les comptes à privilèges. D’une part, l’authentification par mot de passe peut se montrer vulnérable en raison de l’erreur humaine, d’une mauvaise gestion des mots de passe et de sa faiblesse face à des attaques par hameçonnage (phishing) ou par force brute par exemple. De l’autre, même si elles sont plus sûres que les mots de passe seuls, les méthodes d’authentification multi-facteurs (MFA) sont sensibles aux cyberattaques telles que le SIM swapping, les attaques de type Man-in-the-Middle (MITM) et les codes One-Time Password (OTP) de phishing, qui peuvent contourner ces protections.

Qu’est-ce que le FIDO2 et améliore-t-il la sécurité ?

Le protocole FIDO2 est un ensemble de normes d’authentification qui permettent une authentification sécurisée des utilisateurs sans mot de passe. Il repose sur un chiffrement de type asymétrique, utilisant une paire de clés publique et privée pour l’authentification. La clé publique est stockée sur le serveur du fournisseur de services, tandis que la clé privée reste stockée en toute sécurité sur l’appareil de l’utilisateur, garantissant aux seuls utilisateurs autorisés l’accès à leur appareil. Cela signifie également que même si le serveur d’authentification est compromis, les identifiants de l’utilisateur ne peuvent pas être volés. Le FIDO2 se compose de deux éléments clés : l’authentification Web (WebAuthn) qui permet aux navigateurs d’authentifier les utilisateurs sans mot de passe et le protocole client-authentificateur (CTAP) qui permet la communication entre l’authentificateur et l’appareil de l’utilisateur. Ces protocoles constituent la base du modèle d’authentification sans mot de passe de FIDO2.

Le protocole FIDO2 exploite les avantages du chiffrement à clé publique en deux étapes :

• L’inscription : lorsqu’un utilisateur s’inscrit à un service en ligne compatible FIDO2, son appareil génère une paire de clés publique-privée unique. Cette paire de clés est liée à cette application web spécifique et n’est utilisée que pour ce service.

• L’authentification : chaque fois que l’utilisateur se connecte au service, le serveur envoie un défi à l’appareil de l’utilisateur. L’appareil utilise la clé privée pour signer le défi, qui est ensuite renvoyé au serveur. Le serveur vérifie la signature avec la clé publique, s’assurant ainsi que l’utilisateur est en possession de la clé privée.

En utilisant une paire de clés privée et publique, le processus d’authentification FIDO2 valide l’identité d’un utilisateur sans avoir besoin de mots de passe. Au lieu de cela, il s’appuie sur une combinaison de données biométriques et de clés de sécurité pour reconnaître l’utilisateur, offrant ainsi une méthode d’authentification alternative plus sûre et plus pratique. FIDO2 est également plus sûr et plus facile à utiliser que l’authentification multi-facteurs car il ne nécessite pas la transmission d’informations sensibles, ce qui réduit les risques de SIM swapping et d’attaques par phishing.

Une clé de sécurité FIDO2 est un dispositif physique qui stocke la clé privée. Lorsqu’un utilisateur doit se connecter à un compte, il insère la clé de sécurité FIDO2 lorsque cela lui est demandé et la tape, signant ainsi la demande avec la clé privée.

Les avantages de l’utilisation des clés de sécurité FIDO2

• La résistance au phishing : L’un des plus grands avantages de l’utilisation des clés de sécurité FIDO2 est leur immunité aux attaques de phishing. Puisqu’il s’agit d’un matériel physique, cela empêche les cybercriminels de voler des identifiants d’authentification par des méthodes telles que l’ingénierie sociale ou les sites usurpés.

• La simplicité : Le FIDO2 améliore l’expérience utilisateur en éliminant la nécessité de se souvenir de plusieurs mots de passe pour chaque compte en ligne ou de recourir à des méthodes complexes d’authentification multifactorielle.

• Une évolutivité dans les environnements d’entreprise : Les clés de sécurité FIDO2 peuvent être déployées pour sécuriser un grand nombre de comptes privilégiés dans une organisation, ce qui en fait une solution de sécurité idéale pour les environnements d’entreprise.

• Une conformité aux législations et normes industrielles : Le FIDO2 permet de se conformer aux principales réglementations telles que le RGPD, la SOC 2, le NIST et ou la HIPAA en fournissant une méthode d’authentification sécurisée et sans mot de passe qui renforce la protection des données et la confidentialité.

En mettant en œuvre le protocole FIDO2, les entreprises peuvent s’assurer que les informations ou données sensibles ne sont jamais transmises ou stockées de manière vulnérable. Cela réduit également le risque de violation des données et renforce la sécurité de l’entreprise et l’aide à répondre aux exigences de conformité essentielles.