Protéger les données, un impératif stratégique pour les éditeurs de veille

mars 2025 par Arnaud Marquant Directeur des opérations KB Crawl SAS

Jamais, sans doute, la question de la sécurisation des données n’a-t-elle été aussi cruciale. Alors que le monde traverse actuellement des crises géopolitiques majeures, la protection de l’information est devenue une priorité absolue pour les entreprises et les gouvernements. Cette réalité s’impose avec une acuité particulière aux éditeurs de solutions de veille stratégique, dont les outils traitent quotidiennement des volumes massifs de données sensibles. Confrontés à la montée des menaces et aux exigences croissantes des régulations (RGPD, Cloud Act, normes ISO…), les éditeurs de veille doivent démontrer un engagement sans faille en matière de sécurisation et de résilience des données qu’ils manipulent.

La donnée, un actif stratégique en pleine mutation

L’explosion des volumes de données (de 64 zettaoctets en 2020 à 149 zettaoctets en 2024, à l’échelle mondiale) a profondément modifié la gestion de l’information au sein des entreprises. Dans le domaine de la veille, ces évolutions sont d’autant plus marquantes que les données collectées et traitées sont non seulement nombreuses, mais également sensibles et souvent confidentielles.

Autre élément de contexte : ces dernières années, les cyberattaques visant les infrastructures de données se sont multipliées, incitant les éditeurs de veille à renforcer drastiquement leurs protocoles de sécurité. Dans de telles conditions, la question n’est plus seulement de stocker les données, mais aussi de les protéger contre les intrusions, la corruption ou la fuite d’informations critiques. Ainsi, les entreprises spécialisées dans la veille doivent désormais intégrer des solutions avancées de cybersécurité, incluant le chiffrement systématique des données, la gestion rigoureuse des accès et la mise en place de systèmes de surveillance continue.

En parallèle, la gestion du cycle de vie des données est devenue un enjeu majeur. Une information obsolète peut encombrer les serveurs et ralentir les performances des outils de veille. C’est pourquoi les éditeurs les plus avisés intègrent des mécanismes de nettoyage automatique des bases de données, supprimant les informations périmées tout en gardant celles qui conservent une valeur analytique ou stratégique.

L’infrastructure de stockage, un levier de confiance et de performance

Ce n’est pas tout. Pour un éditeur de solutions de veille, la maîtrise de l’infrastructure de stockage est un élément clé de la stratégie de sécurisation des données. Il ne s’agit pas seulement de garantir un stockage fiable, mais aussi d’assurer la disponibilité et l’intégrité des données en toute circonstance.

Les meilleurs acteurs du secteur adoptent des approches multisites, avec des data centers redondants et des systèmes de sauvegarde synchronisée en temps réel. Cette organisation permet d’assurer une reprise rapide des services en cas d’incident majeur, grâce à des Plans de Reprise d’Activité (PRA) qui réduisent au maximum les interruptions de service. Certains éditeurs proposent même des offres premium permettant une bascule instantanée d’un data center à un autre, garantissant une continuité opérationnelle totale pour leurs clients.

Un autre enjeu crucial est celui de la souveraineté des données. Dans un monde où la dépendance aux infrastructures étrangères pose des questions stratégiques, de plus en plus d’éditeurs font le choix de centres de données situés en France ou en Europe, garantissant ainsi un meilleur contrôle sur les conditions de stockage et une protection accrue contre les réglementations extraterritoriales comme le Cloud Act américain. Cette approche est devenue un critère de différenciation fort pour les entreprises soucieuses de la confidentialité et de la maîtrise de leurs données.

Au moment où les menaces cybernétiques et les incertitudes géopolitiques s’intensifient, les éditeurs de solutions de veille stratégique n’ont d’autre choix que d’adopter une politique exemplaire en matière de protection des données. Au-delà des enjeux techniques, il en va de leur crédibilité et de leur pérennité sur un marché où la confiance des clients est primordiale.

Garantir la sécurité des informations, mettre en place des infrastructures robustes et assurer une gouvernance rigoureuse des données sont autant d’impératifs devant guider l’évolution des solutions de veille. À l’ère du numérique, protéger la donnée ne relève plus du simple impératif légal, mais constitue un levier stratégique majeur pour toute entreprise souhaitant se développer en toute sérénité.