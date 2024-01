Protection des données : La souveraineté n’est pas de la cybersécurité

janvier 2024 par Xavier Masia, Directeur des Opérations chez Jalios

Alors qu’on approche de la journée mondiale de la protection des données (28 janvier), retour sur les propos de l’ex-Première Ministre française, Elisabeth Borne, qui a sommé les ministres de n’utiliser qu’exclusivement Olvid pour les messageries, actuellement au coeur d’une polémique car la solution française est hébergée chez l’américain AWS. Auprès de la sphère médiatique, la nationalité du fournisseur cloud fait ressurgir la crainte d’une soumission aux lois américaines, notamment le Cloud Act ou le FISA. Afin d’assurer la sécurisation des données, la meilleure solution est de passer par un hébergeur labellisé SecNumCloud. Pour sa défense, Olvid a adressé une lettre et explique “qu’il n’existe pas d’hébergement sécurisé de type PaaS.”

“ Il y a confusion entre sécurité et souveraineté. Le principal risque est la disponibilité du service global OLVID en cas de coupure de l’infra AWS suite à une décision volontaire, plutôt que l’interception des messages. Ceci étant dit, cette affaire souligne 2 autres points importants : d’une part, la commande publique a un rôle essentiel à jouer pour faire bouger les lignes et booster tout l’écosystème. D’autre part, il est urgent de nous défaire de l’idée que les solutions françaises ne peuvent pas concurrencer celles des GAFAM. A nos champions du cloud

français de montrer qu’ils peuvent proposer des alternatives performantes à AWS, et c’est ce que OVH se propose justement de faire ! ”