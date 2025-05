Proofpoint, Inc. lance Proofpoint Digital Communications Governance (DCG)

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Proofpoint, Inc. annonce le lancement de son offre Proofpoint Digital Communications Governance (DCG) nouvelle génération. Cette solution offre des capacités de recherche en temps réel, la supervision et la surveillance des communications grâce à l’Intelligence Artificielle (IA), ainsi que l’archivage et la mise en conformité. Déjà déployée au sein de six des dix plus grandes organisations financières américaines du classement Fortune 100, cette nouvelle offre désormais disponible sur le cloud public est conçue pour répondre aux besoins de gouvernance, de gestion et de croissance des multiples canaux de communication numériques, ce qui représente l’un des plus grands défis pour les organisations.

Aujourd’hui, les applications de messagerie, d’appels vidéo, les médias sociaux ou encore les plateformes de collaboration sont toutes intégrées directement au sein des opérations commerciales des entreprises. En découle une pression importante pour garantir la conformité et le contrôle de ces sources de données disparates. En parallèle, les entreprises doivent s’assurer de respecter des normes internes de gouvernance portant sur le comportement des collaborateurs et le traitement des informations sensibles.

Les défis de souveraineté et de réglementation des données (notamment les règlementations FINRA, FCA, HIPAA et RGPD), sont de plus en plus complexes, il devient donc urgent pour les entreprises de mettre en place les solutions adéquates. Selon Gartner « 80 % des entreprises bénéficiant d’une solution de gouvernance et d’archivage des communications numériques devraient se tourner vers une solution de supervision globale pour le contenu textuel et audio/vidéo d’ici 2028. Ce qui représente une augmentation importante par rapport à 2024 où ils étaient moins de 10% ». Des données qui soulignent la demande croissante pour une approche globale et intégrée.

Grâce aux capacités d’IA de Proofpoint, les organisations peuvent capturer, réconcilier et gérer nativement les enregistrements de communications contextualisés directement au sein d’un système d’archivage moderne, leur permettant ensuite de prendre des décisions éclairées en matière de conformité, de gérer les risques et d’améliorer la préparation aux litiges.

Les principales capacités de la solution Proofpoint Digital Communications Governance incluent :

• L’archivage de nouvelle génération, conçu pour la performance et la conformité : Proofpoint Archive, désormais disponible sur Amazon Web Services (AWS), offre des capacités de recherche avancées et de pointe, en temps réel, avec des performances garanties par des accords de niveau de service (SLA) financiers. Ces capacités incluent la recherche avec caractères génériques, la recherche de proximité complexe et la recherche d’emojis. La solution propose également une conservation pour les litiges complexes et des fonctionnalités de conformité inégalées telles que la réconciliation de contenu et l’attestation PCI DSS. D’après des tests effectués en 2024, la solution de recherche d’archives de Proofpoint permet d’obtenir des résultats probants en moins de trois secondes en moyenne. La plateforme permet également un déploiement plus simple à l’échelle local, lorsque cela est justifié, avec une disponibilité aux États-Unis et des déploiements prévus au Canada, en Europe et aux Émirats Arabes Unis ce trimestre.

• La supervision et la surveillance améliorées pour répondre aux dernières exigences réglementaires : Proofpoint Supervision et Proofpoint Automate évoluent et intègrent des fonctionnalités avancées notamment la surveillance avancée basée sur l’apprentissage automatique (LM), les grands modèles de langage (LLM), ainsi que la traduction et la synthèse des risques basées sur l’IA. Ces améliorations aident ainsi les institutions financières à respecter les exigences strictes de la SEC et de la FINRA grâce à une détection de toutes les sources de contenu. Elles permettent également d’alléger considérablement la charge de travail des équipes de révision, en diminuant les faux positifs de manière transparente. Les nouveaux clients de Proofpoint Supervision pourront utiliser des modèles d’apprentissage automatique « prêts à l’emploi » sans avoir à acquérir de licence technologique supplémentaire. De plus, Proofpoint ouvre la voie aux technologies GenAI et Agentic AI pour offrir des capacités de supervision différenciées qui améliorent la surveillance et la conformité tout en maintenant une efficacité économique.

• La capture native étendue à plus de 80 canaux numériques : Proofpoint Capture fournit une solution de capture moderne et intégrée pour les courriels, les appareils mobiles, la voix, la vidéo, les réseaux sociaux et les plateformes de collaboration. Cela permet une conformité et une gouvernance complètes sur toutes les sources de contenu, avec des options d’archivage flexibles et les connecteurs de références pour une intégration rapide et un contrôle accru des données. Proofpoint Patrol étend cette capture aux plateformes sociales, offrant des capacités de surveillance et de correction des risques de conformité reconnue mondialement.

• La préparation proactive à l’audit avec réconciliation du contenu : Proofpoint Track optimise la réponse aux audits en offrant une réconciliation complète des données en amont et en aval, afin de garantir que le contenu de toutes les sources soit correctement transféré vers l’archive.

– Disponibilité

Proofpoint Archive est déjà disponible mondialement sur AWS. Les migrations pour les clients existants débuteront au troisième trimestre 2025 et seront effectuées gratuitement jusqu’en 2026. Les nouvelles capacités de Proofpoint Supervision et Proofpoint Automate devraient être disponibles dans le monde entier grâce à un déploiement progressif à partir du deuxième trimestre 2025.