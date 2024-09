Proofpoint, Inc. annonce la disponibilité de son offre de gouvernance des communications numériques (DCG)

septembre 2024 par Marc Jacob

Proofpoint, Inc. annonce la disponibilité de son offre de gouvernance des communications numériques (DCG). Cette offre renforce ainsi celles existantes au rythme de l’évolution du marché de la gouvernance des données et de l’archivage d’entreprise. Cette nouvelle offre aide les organisations à simplifier la gouvernance des données de communication et fournit des informations de sécurité sur tous les canaux numériques. Elle s’appuie sur l’intelligence artificielle (IA) pour faire émerger des informations clés sur les données, réduisant ainsi les faux positifs tout en facilitant la recherche d’informations et l’examen par les autorités de surveillance.

L’offre de gouvernance des communications numériques de Proofpoint fournit une gestion unifiée des risques de sécurité et de conformité qui aide les organisations à centraliser tous les contenus de communication, à appliquer des contrôles de données proactifs et adaptatifs, et à rationaliser l’e-discovery et la supervision. L’offre « Digital Communications Governance » (DCG) de Proofpoint s’appuie sur le moteur d’IA de l’entreprise pour créer des informations contextualisées couvrant tous les canaux et toutes les facettes des données de communication, maximisant l’efficacité de l’examen de 84 % ou plus par rapport à d’autres solutions.

Les capacités clés et les avantages pour les clients comprennent :

Une gouvernance complète des données sur les principaux canaux de communication à travers les réunions, le mobile, la collaboration, les emails, les médias sociaux, la voix, les vidéos et les fichiers :

• Capture de données contextuelles en toute fidélité sur plus de 80 canaux, y compris les canaux mobiles tels que SMS, WhatsApp et WeChat, ainsi que les canaux sociaux et de collaboration tels que Microsoft Teams, Zoom, WebEx, Slack, RingCentral et YouTube.

• Une expérience de communication et d’examen des données intuitive, semblable à celle d’une application native

• Application des politiques en temps réel sur les médias sociaux afin de prévenir les atteintes à la réputation et les violations de la conformité avant qu’elles ne se produisent.

• Recherche avancée qui contextualise les types de recherche tels que les caractères génériques et les émojis.

Une réponse rapide aux risques de conformité en temps réel grâce à l’examen préalable et à posteriori des données et du contenu des communications, assistés par l’IA :

• Augmentation de la pertinence des alertes et détection de plus de 200 risques différents « prêts à l’emploi » à l’aide de scénarios élaborés par l’industrie pour n’importe quel canal de communication.

• Effectuer un examen assisté par l’IA à l’aide de modèles facilement configurables

• Créer et déployer rapidement des modèles personnalisés basés sur des politiques qui prennent en compte les risques spécifiques à l’industrie et à l’entreprise.

La solution sera présentée lors de la prochaine série d’événements « Protect » de Proofpoint, qui débutera le 10 septembre 2024 à New York. Elle s’appuie sur la reconnaissance de Proofpoint dans le domaine de la conformité et de l’archivage, le Gartner® ayant désigné Proofpoint comme un fournisseur représentatif dans le 2023 Gartner Market Guide for Digital Communications Governance[1].

[1] Gartner, 2023 Market Guide for Digital Communications Governance, Michael Hoeck, 13 novembre 2023 : 2023 Market Guide for Digital Communications Governance