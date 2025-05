ProMobi Technologies annonce que Scalefusion a conclu un partenariat de distribution avec Prianto

mai 2025

ProMobi Technologies annonce que Scalefusion - sa solution de gestion unifiée - a conclu un partenariat de distribution stratégique avec Prianto -, Distributeur de logiciels de premier plan spécialisé dans les solutions d’entreprise dans la région EMEA. Cette collaboration est destinée à renforcer la présence de Scalefusion au Royaume-Uni et dans la région EMEA en rendant sa plateforme de gestion de « end points » plus accessible aux revendeurs, aux intégrateurs de systèmes et aux fournisseurs de services managés (MSP).

Le groupe Prianto fait partie du groupe QBS Technology et est réputé pour apporter des produits logiciels innovants et performants au réseau européen. Avec un réseau de revendeurs informatiques solides, et un accent sur les solutions de nouvelle génération, Prianto est particulièrement bien placé pour accélérer la portée de Scalefusion parmi les clients d’entreprise qui cherchent à rationaliser la gestion des appareils à travers divers endpoints - y compris les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les appareils robustes et la signalisation numérique - tout en établissant des liens solides avec leur écosystème de partenariat pour l’accès Zero Trust et la plate-forme de sécurité des endpoints de Scalefusion.

"Nous sommes ravis de nous associer à Prianto pour étendre notre présence en Europe", a déclaré Philippe Ortodoro, Senior Director Channel Sales EMEA chez Scalefusion. "L’expertise de Prianto dans le domaine de la distribution de logiciels d’entreprise s’aligne sur notre mission qui est de simplifier la gestion des endpoints et de soutenir les entreprises dans la sécurisation et la gestion efficace de leurs équipements. Ce partenariat permettra aux revendeurs et aux MSP d’offrir à leurs clients une solution complète, évolutive, One Pane, One Agent."

"Avec Scalefusion, nous sommes heureux de pouvoir ajouter à notre portefeuille un fabricant qui le complète stratégiquement dans le domaine de la sécurité et de la gestion des points finaux. Cette collaboration renforcera notre activité MSP sur différents marchés et nous permettra de proposer une offre intéressante à nos partenaires", ajoute Oliver Roth, CCO de QBS.

Avec ce partenariat, Prianto agira en tant que distributeur à valeur ajoutée pour Scalefusion, offrant un support commercial, une assistance technique et des services de mise sur le marché aux partenaires de distribution dans la région EMEA et au-delà.