Progress Software annonce le lancement de Progress Telerik et Progress Kendo UI

Progress Software annonce le lancement, durant le Q2 2025, de Progress Telerik et Progress Kendo UI, les bibliothèques d’interface utilisateur .NET et JavaScript les plus puissantes pour le développement d’applications. Cette version introduit plusieurs fonctionnalités d’IA révolutionnaires qui accélèrent considérablement les workflows de développement, notamment via les assistants de codage IA pour Blazor et React, la génération de thèmes pilotée par l’IA et les rapports d’analyse GenAI.

Points forts de la version Telerik et Kendo UI du deuxième trimestre 2025 :

• Assistants de codage IA pour Blazor et React : ils permettent aux développeurs de générer automatiquement du code pour la production dans les bibliothèques Progress Telerik UI for Blazor et Progress KendoReact, directement dans tous les IDE populaires basés sur l’IA, minimisant ainsi les modifications manuelles et raccourcissant considérablement les cycles de développement.

• Génération de thèmes IA dans Progress ThemeBuilder : Les développeurs peuvent exploiter les invites en langage naturel pour créer des styles personnalisés pour les composants Telerik et Kendo UI, avec des aperçus en temps réel qui simplifient les flux de travail de la conception à la production et garantissent une image de marque cohérente.

• Rapports optimisés par GenAI : Intégrés directement à Progress Telerik Reporting, ces résumés intelligents et ces informations contextuelles éliminent le recours à des outils externes, permettant ainsi une prise de décision plus rapide et plus éclairée.

Parmi les autres améliorations basées sur l’IA, citons une bibliothèque de traitement Telerik PDF optimisée par GenAI pour une analyse instantanée des documents, des options d’invite IA dans l’éditeur, ainsi que de nouveaux blocs de construction et modèles de page IA pour accélérer le développement de l’interface utilisateur.

Au-delà de l’IA, la version du deuxième trimestre 2025 inclut des grilles de données optimisées pour une gestion des données plus rapide et plus réactive, des outils de conception améliorés et des fonctionnalités de style étendues, ainsi que de nouveaux composants d’interface utilisateur avec des fonctionnalités adaptatives conçues pour offrir des expériences fluides sur tous les écrans et tous les appareils.