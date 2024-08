Progress Semaphore 5.10 est disponible

août 2024 par Marc Jacob

Progress annonce la dernière version de Progress Semaphore, sa plateforme de gestion des métadonnées et d’IA sémantique. S’appuyant sur les fonctionnalités existantes de gestion des connaissances, la version 5.10 de la plateforme Semaphore introduit une modélisation intuitive des connaissances assistée par l’IA, des capacités de cartographie étendues et un filtrage de la classification pour améliorer la productivité des utilisateurs et simplifier l’expérience de gestion des connaissances.

Dans le contexte actuel axé sur les données, les entreprises reconnaissent que la connaissance est leur atout le plus précieux. Avec la montée en flèche du contenu numérique, estimé à 150 zettaoctets, les entreprises sont aux prises avec des données complexes et non structurées. Malheureusement, une grande partie de ces informations précieuses reste cloisonnée et inaccessible, ce qui nuit à la productivité. Semaphore 5.10 relève ce défi en introduisant des capacités avancées de modélisation et de classification. Cela permet aux utilisateurs de naviguer dans le domaine, en constante évolution, de la gestion des connaissances. Les processus rationalisés permettent également aux entreprises d’atteindre une efficacité et une agilité sans précédent, favorisant ainsi le succès de diverses initiatives.

Nouveautés de Semaphore 5.10 :

• AI Model Builder : conçu pour donner la priorité à la productivité des utilisateurs, AI Model Builder est un outil alimenté par l’IA qui simplifie l’expérience de modélisation des connaissances. Alimenté par de grands modèles de langage (LLM), AI Model Builder accélère la création et l’enrichissement de modèles de connaissances sémantiques. Les utilisateurs peuvent désormais créer plus efficacement de meilleurs modèles sémantiques en commençant par un concept initial et en améliorant les modèles existants avec des concepts spécifiques ou des étiquettes alternatives. Cette fonctionnalité permet aux experts métier d’approfondir leurs données, rationalisant ainsi les processus de prise de décision.

• Filtrage des résultats de la classification par ensemble de publications : pour une meilleure collaboration, Semaphore 5.10 permet de partager la même instance de Classification Server entre différents groupes de projets. Cela permet un filtrage et une visualisation plus efficaces des résultats de classification des projets d’équipe. Différents modèles avec différents ensembles de données peuvent coexister au sein de la même instance de Classification Server, affichant les résultats en fonction de critères spécifiés par l’utilisateur.

• Cartographie des relations au sein du modèle actuel : une prise de décision efficace dépend d’informations fiables et de données de qualité. En créant des relations cartographiques au sein des modèles de connaissances actuels, Sémaphore 5.10 permet la capture des similitudes entre les modèles et la formation de relations cartographiques. Les utilisateurs obtiennent un aperçu de la façon dont les différents éléments s’articulent et facilitent le partage des connaissances au sein de l’entreprise.

• Importation et exportation faciles de Shapes Constraint Language (SHACL) : l’utilisation de SHACL améliore la qualité et la cohérence des données en définissant des règles et des validations pour les modèles de données. Semaphore 5.10 propose une interface facile à utiliser pour l’importation et l’exportation de SHACL. Cette fonctionnalité permet de rationaliser les processus, de réduire le temps de création de valeur et de faciliter l’utilisation de SHACL sur mesure.

La plateforme d’IA sémantique Semaphore permet aux utilisateurs de gérer des modèles de connaissances et d’extraire et de classer automatiquement des données structurées et non structurées afin de générer des métadonnées sémantiques riches. Il Elle supprime les couches de complexité des informations et aide les entreprises à utiliser leurs données non seulement à des fins de connaissances, mais aussi pour leur permettre d’agir plus rapidement. Plus récemment, Semaphore a été reconnu comme leader dans le Metadata Management Data Quadrant 2024 de SoftwareReviews, une division de la société de recherche et de conseil en informatique Info-Tech Research Group. Semaphore a également été nommé 2024 Metadata Management Emotional Footprint Awards de SoftwareReviews, obtenant le score le plus élevé de toutes les offres de gestion de métadonnées du classement.

– Semaphore 5.10 est disponible dès aujourd’hui.