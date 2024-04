Progress s’associe à Veeam Software

avril 2024 par Marc Jacob

Progress annonce un partenariat stratégique avec Veeam® Software, le leader n°1 en termes de part de marché dans la protection des données et Ransomware Recovery. Ceci pour fournir aux clients une solution de cyberdéfense adaptée aux entreprises et renforçant la sécurité de leurs données critiques.

Les cyberattaques se produisent à un rythme toujours plus rapide, paralysant les entreprises et coûtant des millions de dollars en rançons, en perte de productivité, en atteinte à la réputation et en perte de confiance des consommateurs. Selon le rapport Veeam Data Protection Trends 2024, 76 % des entreprises ont été attaquées au moins une fois au cours des 12 derniers mois et 26 % d’entre elles ont déclaré avoir été attaquées au moins quatre fois. Pour réduire le temps nécessaire à la détection et à la réponse à ces menaces, il est essentiel de déployer une solution qui regroupe rapidement et intelligemment plusieurs entrées réseau et qui automatise la remédiation.

Le partenariat entre Progress et Veeam combine les capacités intelligentes de détection et de réponse du réseau du système de détection d’anomalies Progress® Flowmon® (ADS) avec les fonctionnalités de sécurité de Veeam Data Platform. Flowmon ADS offre une visibilité sur la couche réseau des attaques potentielles, afin que les clients puissent tirer parti de la détection précoce et des avertissements pour déclencher l’API Incident dans Veeam Backup & Replication™. Flowmon ADS est officiellement vérifié dans le cadre du programme Veeam Ready Security.

Alimenté par un moteur de détection intelligent, Flowmon ADS applique des algorithmes d’analyse comportementale automatisés pour détecter les anomalies dissimulées dans le trafic réseau afin d’exposer rapidement les comportements malveillants, les attaques contre les applications critiques, les violations de données et d’autres indicateurs de compromission. Le nouveau Flowmon ADS 12.2 exploite la puissance de l’intelligence artificielle (IA) pour fournir une vue plus avancée et holistique des événements de sécurité détectés. Cela permettant aux professionnels de la cybersécurité d’identifier les événements cruciaux, de les hiérarchiser en fonction du contexte, de guider une prise de décision efficace et de réagir de manière proactive.

Flowmon ADS a remporté l’or dans la catégorie Détection et réponse réseau (NDR) des Globee® Cybersecurity Awards 2023 et a été nommé leader technologique par Quadrant Knowledge Solutions dans le rapport SPARK Matrix™ 2023 : Détection et réponse réseau (NDR).