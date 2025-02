Progress récompensé par Gartner dans le Magic Quadrant 2025 des plateformes d’expérience numérique pour la quatrième année consécutive

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Le portefeuille Digital Experience (DX) de Progress permet aux entreprises de créer et de proposer rapidement des expériences numériques solides alimentées par l’IA sur des sites Web, des portails et des applications. Conçu pour favoriser l’acquisition et la fidélisation des clients, il fournit des solutions innovantes qui équilibrent évolutivité et expériences intuitives pour les développeurs et les utilisateurs finaux. En permettant aux équipes de gérer efficacement le marketing numérique et les expériences de portail sécurisées, Progress est un choix privilégié pour les entreprises de taille moyenne qui recherchent une alternative conviviale aux plateformes plus grandes et plus complexes. Un élément clé de ce portefeuille est la plateforme Progress Sitefinity, qui fournit aux spécialistes du marketing des outils intuitifs pour créer des expériences numériques personnalisées tout en permettant aux équipes techniques de créer et de gérer facilement ces expériences.

Avancer grâce à l’innovation

Progress a apporté des innovations significatives dans la plateforme qui améliorent les capacités de l’IA, renforcent la sécurité et rationalisent la gestion de l’infrastructure. Les avancées récentes incluent :

• Prise en charge native de Next.js : introduction de la prise en charge de Next.js, un framework React leader, permettant aux entreprises de créer des expériences numériques modernes et performantes qui répondent aux besoins des développeurs.

• Flux de travail basés sur l’IA générative : les services Integration Hub et Azure OpenAI de Sitefinity permettent désormais aux entreprises d’intégrer l’IA générative directement dans les interfaces utilisateur des éditeurs de contenu, permettant ainsi aux spécialistes du marketing d’optimiser la création de contenu avec des outils basés sur l’IA.

• Cartographie avancée du parcours basée sur l’IA : des améliorations telles que l’évaluation de la propension à la conversion basée sur l’IA, la classification du contenu et la modélisation améliorée des données client offrent un retour sur investissement plus élevé et une plus grande productivité pour les équipes marketing.

• Excellence CDP certifiée : Sitefinity Insight a été reconnu par le Customer Data Platform Institute comme l’une des plateformes de données clients (CDP) les plus puissantes pour la gestion de contenu et les applications Web, consolidant ainsi son leadership dans la gestion des données client.