Progress nomme Ed Keisling au poste de Chief AI Officer

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Progress reste à la pointe de l’innovation en matière d’IA, offrant une expérience numérique responsable et des logiciels d’infrastructure alimentés par l’IA à des centaines de milliers de clients dans le monde.

Auparavant, Keisling a occupé le poste de Senior Vice President of Engineering for Infrastructure Management chez Progress, où il a joué un rôle central dans la stimulation de l’innovation et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle.

Avant d’intégrer Progress, il a été nommé à divers postes de direction dans le secteur technologique, spécialisé dans les architectures de systèmes complexes, le cloud computing et la gestion d’infrastructures à grande échelle. Keisling était membre de l’équipe de direction de Vecna Technologies, où il dirigeait l’ingénierie, l’informatique, le DevOps, le support, la gestion de programmes et l’analyse. Il a également occupé des postes d’ingénieurs senior chez Pegasystems pendant plus de 17 ans.

Keisling continue de consacrer son temps à des programmes de développement en ingénierie, notamment le programme UNH Pathways et le MIT Undergraduate Practice Opportunities Program (UPOP), où il officie en qualité de mentor et de présentateur.