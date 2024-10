PROGRAMME PREVISIONNEL DES GSDAYS 28 JANVIER 2025

octobre 2024 par Marc Jacob

9h00 – 10h10 Conférence Plénière avec le CESIN (nom à venir), Claire Baudiment, Directrice Innovation, Digital et IT chez FIVES pour le CLUSIF, Philippe Salaün, secrétaire général de l’AFCDP et ancien DPO de CNP Assurances et la Dr Yosra Barbier BM, Ph.D, CEFCYS

10H10 – 10H30 SCALITY avec Jérôme Lecat

10h30 – 11h00 Pause-Café sponsorisée par ACCEIS - KASPERSKY

11h00 – 11H50 NIS2 et responsabilités par Olivier Iteanu

Avocat à la Cour - Numérique - Cybersécurité - Data

Chargé d’enseignement Master 2 Droit des données Université Paris I Sorbonne et Master 2 Droit des activités spatiales et des télécoms Université Paris Saclay

11h00 – 11H50 Cyberious Game : l’Expérience de l’ingénierie Sociale, Le making of

Par Ladislas Hajnal, Ecole Nationale de l’Aviation Civile Toulouse

11H55 – 12H45 IA générative, comment la sécuriser en pratique.

Par Thomas ARGHERIA – Manager Wavestone Cybersecurity et Gérôme BILLOIS – Partner Wavestone Cybersecurity

11H55 – 12H45 Alléger le travail des RSSI : quelle solution d’analyse cyber pour vos Active Directory ?

Sylvain LECONTE, consultant sécurité chez Cogiceo.

12H45 – 14H15 DEJEUNER ASSIS SPONSORISE PAR SCALITY

14H15 – 15H05 NIS 2 et RSSI : Contrainte ou opportunité ? Se préparer aux nouvelles exigences de 2025

Thomas Seeburger, Responsable pôle Gouvernance Risques et Conformité, DIGITEMIS

14H15 – 15H05 Attaque supply chain via des distributions Linux

Par Juline Szlamawicz-Czubak et Maxime Rinauod, Fenrisk

15H10 – 16H00 RSSI : Survivre dans la jungle numérique - Stratégies inspirées de la nature pour jouer pleinement son rôle dans le Cyberespace

Par Sébastien HEITZMANN et Céline THEVENET, Kiwi Backup

15H10 – 15H30 Directeur cybersécurité : d’hier, d’aujourd’hui et de demain

Par Eric Singer, Responsable Cursus Cybersécurité, ESIEE-IT

15H30 – 16H00 Retour sur les JOP 2024, Interview de Franz Regul (CISO JOP2024) par Loïc Guézo (Vice-Président du CLUSIF et Senior Director, Cybersecurity Strategy chez Proofpoint) *Sous réserve

16h00 – 16h30 Pause-Café sponsorisée par ACCEIS - KASPERSKY

16H30 – 17H20 Démonstration de l’ARCSI

16H30 – 17H20 L’alliance RSSI + Juriste + DSI = un remède au stress ?

Par Marine HARDY Itlaw, Olivier DALOY Pierre-Albert CARLIER Consultant international, DSI freelance et CEO monCIO

16H30 – 17H20 La Gestion du stress du RSSI

Par Benjamin Leroux, ADVENS

17H25 – 17H45 Conférence de Clôture

La rémunération et le positionnement des responsables cybersécurité (RSSI).

Par Alain Bouillé, CESIN