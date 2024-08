Programme CYBAS : Une nouvelle ère pour l’évaluation et le renforcement des capacités de défense cyber en Europe

août 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Erium a annoncé le lancement du programme CYBAS qui, dès la fin 2024 fédérera et rendra progressivement interopérables les solutions européennes indispensables pour l’évaluation et le renforcement des capacités opérationnelles de cyberdéfense des organisations.

Ce programme d’un montant total de 3,8 millions d’euros s’inscrit dans la stratégie nationale pour la maitrise des capacités de cybersécurité essentielles dans un contexte géostratégique bouleversé. Il est soutenu par BPI France et le Secrétariat Général pour l’Investissement (SGPI) dans le cadre du plan France 2030 pour la maîtrise des technologies de cybersécurité critiques.

CYBAS réunit opérationnellement 5 acteurs complémentaires, essentiels et leaders de leur marché :

‣ BlackNoise (BAS / Breach & Attack Simulation) développé par Erium

‣ Gatewatcher (NDR / Network Detection & Response)

‣ HarfangLab (EDR / Endpoint Detection & Response)

‣ Breachunt (CTI / Cyber Threat Intelligence)

‣ Snowpack (Réseau d’invisibilité)

CYBAS permettra de :

‣ Évaluer l’efficacité réelle des solutions et services cyber sur les environnements informatiques de gestion, industriels et du Cloud

‣ Outiller de nouvelles méthodes de contrôle et d’entraînement des capacités cyber conformes aux cadres réglementaires (NIS2, DORA, TIBER-EU, CRA).

‣ Proposer un modèle de déploiement ouvert pour les acteurs de la sécurité opérationnelle