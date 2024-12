Productivité et sécurité des entreprises : pourquoi il faut opter pour une protection avancée des e-mails

décembre 2024 par Check Point®

En quoi la sécurité des e-mails, ou son absence, influence-t-elle votre quotidien ? Ses effets peuvent entraîner des vulnérabilités ou, au contraire, des avancées significatives, tant pour les employés que pour l’entreprise dans son ensemble :

Dépenses liées à une protection insuffisante des messageries électroniques

Au quotidien, les employés consacrent un temps considérable à gérer et à répondre à des e-mails. La majorité d’entre eux viennent de collègues et partenaires ou contacts professionnels. Toutefois, les boîtes de réception restent vulnérables aux intrusions.

Si une entreprise utilise des outils de sécurité des e-mails faibles ou insuffisants, elle s’expose à des risques bien plus importants qu’il n’y paraît. Une mauvaise protection des e-mails pourrait entraîner les conséquences suivantes :

Une détection tardive des messages dangereux : les anciennes passerelles de sécurité, comme Microsoft Defender, continuent de livrer des e-mails dans les boîtes de réception avant de finaliser leur analyse. Si un message malveillant est identifié, il est retiré de la boîte de réception. Toutefois, ce laps de temps peut suffire pour que les utilisateurs cliquent sur des liens ou contenus malveillants.

Une augmentation des distractions sur le lieu de travail : passer du temps à évaluer et à signaler manuellement les e-mails de phishing potentiels empêche les équipes de se concentrer sur leurs tâches principales.

Des violations de données : un risque de pertes financières considérables et d’atteintes irréversibles à la réputation.

Un non-respect des obligations de conformité : une éventuelle non-conformité aux réglementations en vigueur peut exposer l’entreprise à des sanctions juridiques et réglementaires, tout en mettant en péril sa rentabilité financière.

Une perte de temps considérable pour l’équipe de sécurité qui doit traiter les faux positifs, passer au crible les e-mails de phishing et répondre aux signalements de phishing des employés.

« Quelle que soit leur formation, les employés ne pourront jamais prévenir efficacement les clics sur des liens de phishing. Identifier une tentative de phishing exige l’examen de plus de 300 caractéristiques avant la livraison des e-mails, une tâche pour laquelle les employés n’ont ni les connaissances, ni les compétences, ni le temps nécessaires », selon Pete Nicoletti, RSSI de Check Point.

« Tout programme de sécurité est voué à l’échec si des e-mails malveillants parviennent dans les boîtes de réception ou si les outils de protection des terminaux ne bloquent pas le téléchargement d’un fichier dangereux depuis une URL cliquée. Former les employés n’est qu’une simple mise en scène de la sécurité. Si vous comptez sur eux pour constituer votre première ligne de défense, en cas d’incident assurez-vous que votre service d’intervention et votre avocat soient rapidement joignables ».

Investir dans des solutions avancées de sécurité des e-mails

Les solutions avancées de sécurité des e-mails, développées par des fournisseurs fiables et reconnues pour leur efficacité, ne se contentent pas de protéger les entreprises contre les cybermenaces : elles contribuent également à optimiser leur efficacité opérationnelle.

Les solutions de protection des e-mails les plus performantes s’appuient sur l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) pour détecter et neutraliser les menaces en temps réel.

« Tout outil de sécurité des e-mails basé sur l’IA peut examiner plus de 300 paramètres d’un e-mail, tels que les subtilités des lignes d’objet, l’historique des échanges précédents, les caractéristiques SMTP et le contenu du message. Cette capacité lui permet de détecter des anomalies souvent ignorées par les systèmes de messagerie traditionnels qui dépendent de ces passerelles », note également M. Nicoletti.

Lorsqu’une menace potentielle est détectée, les solutions avancées de sécurité des e-mails empêchent qu’ils soient transmis à la boîte de réception. Elles peuvent, en revanche, placer les e-mails suspects en quarantaine, bloquer les pièces jointes malveillantes, neutraliser les liens dangereux ou encore alerter l’équipe IT pour qu’elle mène une enquête approfondie.

Ces solutions avancées de sécurité permettent d’atténuer efficacement les risques avant que les e-mails ne se transforment en véritables menaces.

Bien choisir sa solution de protection des e-mails

Au vu de l’importance cruciale de la sécurité des e-mails, les entreprises doivent s’assurer qu’elles font les bons choix.

« Le moyen le plus simple d’évaluer l’efficacité d’une solution de messagerie électronique est de l’installer en dernière position, après Microsoft Defender ou toute ancienne passerelle de sécurité. Le nombre d’attaques bloquées par cette solution en bout de chaîne vous surprendra. Votre prochaine décision doit s’appuyer sur une évaluation précise des risques et des défis que représente la messagerie électronique dans votre environnement » a déclaré M. Nicoletti.

Il convient d’opter pour un fournisseur de solutions de sécurité des e-mails qui allie technologies avancées et expérience utilisateur optimisée. Avec un système facile à utiliser, les employés s’approprieront mieux la solution et permettront à l’entreprise de mieux se protéger.