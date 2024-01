Préparer la cyberpaix, Piratage et diplomatie à l’ère du numérique par Karine Pontbriand et Claude-Yves Charron paraîtra le 20 février

janvier 2024 par Marc Jacob

Préparer la cyberpaix, Piratage et diplomatie à l’ère du numérique par Karine Pontbriand et Claude-Yves Charron paraîtra le 20 février

Les immenses bénéfices du cyberespace ne viennent pas sans un nombre de menaces tout aussi important.

— L’usage de l’informatique n’est pas sans risque. Des courriels frauduleux circulent allègrement et des informaticiens malintentionnés recourent à des logiciels pour tenter d’accéder au contenu des ordinateurs de tout un chacun. En fait, la cyberpiraterie s’active à toute échelle, autant à travers les réseaux sociaux qu’en ciblant les serveurs des institutions. Cet essai collectif nous expose les conséquences des cyberattaques en s’appuyant sur des événements qui ont marqué l’actualité.

Avec l’offensive contre l’entreprise Sony en 2014 ou, au Canada, le vol de données à la banque Desjardins, on comprend comment l’intrusion de virus informatiques peut aller jusqu’à saboter le fonctionnement d’infrastructures essentielles, comme celles de l’énergie, de la santé et des finances.

Mais comment sécuriser davantage le cyberespace ? La question est plus vaste qu’il n’y paraît. Or, la cybersécurité constitue aujourd’hui un enjeu géopolitique majeur pour la diplomatie et l’avenir de la coopération technologique entre les pays.

Karine Pontbriand est professeure adjointe en cybersécurité et stratégie à l’Université Deakin, en Australie. Elle est doctorante en cybersécurité et en relations internationales à l’Université de New South Wales.

Claude-Yves Charron est directeur du Groupe de recherche en cyberdiplomatie et cybersécurité de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM). Il a été diplomate à Beijing, en Chine, entre 1987 et 1989, et délégué général du Québec à Tokyo au Japon de 2011 à 2013.

Editions MultiMondes

192 pages ✻ 22,50 euros

EN LIBRAIRIE LE 20 FÉVRIER 2024