PrenezLaConfiance  : six acteurs français engagés lancent une campagne commune pour sensibiliser les citoyens aux bons réflexes et améliorer leur confiance dans leurs usages du numérique

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Confiance numérique du quotidien : un consortium d’acteurs français engagés

La Caisse des Dépôts, la Croix-Rouge française, Cybermalveillance.gouv.fr, Docaposte (filiale numérique du groupe La Poste), Inria et Orange se sont réunis au sein du consortium Confiance numérique du quotidien afin d’œuvrer collectivement autour d’une double volonté : agir sur le niveau de connaissance et la réalité des usages numériques des particuliers et petites entreprises dans leur vie quotidienne et créer un écosystème de la confiance numérique du quotidien.

Engagés dans les secteurs de l’inclusion, de la recherche, de la sécurité et de la confiance numériques, ils ont en commun la volonté de construire une société numérique plus accessible et sûre pour tous.

Confiance numérique du quotidien : une initiative née d’un constat sur les usages numériques des Français

Plusieurs phases de réflexion, de travaux et ateliers de travail leur ont permis de dresser un état des lieux global des usages numériques des citoyens comme des craintes qui pouvaient y être associées. Une démarche d’écoute citoyenne menée par le consortium dans 7 régions (rencontres individuelles, ateliers participatifs et un atelier en ligne) et une étude complémentaire quantitative en ligne ont ainsi démontré que :

• 7 Français sur 10 déclarent ne pas pouvoir se passer du numérique

• Plus d’1 Français sur 2 voient l’utilisation d’internet comme une pratique risquée

• Le manque de confiance dans le numérique est souvent généré par des expériences négatives en ligne mais aussi par un manque de confiance en soi dans les pratiques numériques.

Alors que les usages numériques se multiplient et que la dématérialisation des opérations se généralise - du commerce en ligne aux démarches administratives – la moitié des Français manque donc encore de confiance envers les services en ligne qu’ils utilisent pourtant quotidiennement selon le dernier baromètre de l’Acsel et que vient confirmer l’étude réalisée par le consortium Confiance numérique du quotidien.

Confiance numérique du quotidien : la campagne

Forts de ces enseignements, ces 6 acteurs français engagent une démarche visant à renforcer la confiance dans le numérique du quotidien. Elle se traduit par le déploiement d’une campagne de sensibilisation de portée nationale, qui a débuté le 20 janvier.

#PrenezLaConfiance : avec les bons réflexes, le numérique est plus sûr et plus facile

Baptisée #PrenezLaConfiance et destinée au grand public, cette campagne a pour objectif de sensibiliser les Français aux bons réflexes pour un numérique plus sûr et de lever les verrous psychologiques, technologiques ou réglementaires liés à l’adoption de certains usages afin d’accélérer la démocratisation du numérique au bénéfice de tous et toutes.

#PrenezLaConfiance est une campagne de sensibilisation construite pour valoriser les opportunités et les bénéfices apportés par les usages numériques du quotidien, tout en alertant sur les risques et en proposant des solutions concrètes pour une utilisation pratique et sécurisée des outils numériques, à travers notamment :

• trois courts-métrages illustrant des situations quotidiennes pour démontrer les bons réflexes à adopter : refaire une demande de permis en ligne, stocker ses documents sensibles dans un espace sécurisé, faire un virement bancaire ;

• une déclinaison sur les médias sociaux, à travers la reprise des vidéos, des mèmes et des contenus pédagogiques complémentaires ;

• un site web dédié offrant des conseils et des fiches de bonnes pratiques pour un usage plus sûr et simplifié : www.prenezlaconfiance.fr ;

• un relais de la part des écosystèmes des différents partenaires du consortium, notamment via une diffusion dans des points physiques comme les bureaux de poste et les boutiques Orange.

A propos du consortium La confiance numérique du quotidien :

Entreprises ayant en commun de s’attacher à construire une société numérique plus inclusive, accessible et sûre, la Caisse des Dépôts, la Croix-Rouge française, Cybermalveillance.gouv.fr, Docaposte (filiale numérique du groupe La Poste), Inria et Orange ont décidé d’œuvrer de manière complémentaire et collective. Ces 6 acteurs ont lancé début 2023 l’initiative #Confiancenumériqueduquotidien avec l’ambition de lancer un appel fort à toutes les autres entités qui œuvrent en faveur de l’intérêt général, à toutes les entreprises françaises inscrites dans le quotidien des citoyens, à les rejoindre pour dessiner les contours d’une société numérique sereine où règne la confiance grâce à des services numériques éthiques et responsables.

Les 6 entreprises fondatrices ont une volonté commune : agir sur le niveau de connaissance et la réalité des usages des particuliers et petites entreprises dans leur vie quotidienne et créer un écosystème de la confiance numérique du quotidien, constitué d’acteurs souverains agissant ensemble pour le développement d’une offre, des outils et des services de confiance numérique en France.

