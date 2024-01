Prédictions de SolarWinds : les tendances et thèmes clés qui définiront l’informatique d’entreprise en 2024

janvier 2024 par SolarWinds

SolarWinds annonce ses prévisions concernant les thèmes et les tendances informatiques dominants pour l’année qui commence. En 2024, les entreprises recourront encore davantage à l’intelligence artificielle (IA), à l’apprentissage automatique (AA) et à l’automatisation pour atteindre leurs objectifs en termes d’efficacité, de prestation de services et de productivité.

Au fur et à mesure que les environnements numériques se sont modernisés et affinés grâce à l’adoption de déploiements hybrides et multiclouds, ils sont également devenus infiniment plus complexes à migrer, à surveiller et à gérer. Avec des ressources limitées, des contraintes de temps et des charges de travail qui s’accumulent, les équipes informatiques ont adopté des fonctions d’automatisation alimentées par l’IA qui leur apportent un soutien critique.

« Alors que l’IA devient de plus en plus sophistiquée et qu’elle est appliquée dans des domaines de plus en plus variés, des cas d’utilisation de ChatGPT par les consommateurs, par exemple, aux implémentations à fort impact dans les entreprises, comme pour la prestation de services et la détection d’anomalies automatisées, ce n’est plus la présence de l’IA qui est notable, mais son application », a déclaré Jeff Stewart, vice-président de l’ingénierie de solutions mondiales chez SolarWinds. « Grâce, en grande partie, à des avancées impressionnantes de l’IA et de l’apprentissage automatique cette année, les entreprises sont mieux équipées que jamais pour faire face, voire éviter, tout impact coûteux risquant d’affecter leurs systèmes et services ou leurs résultats en 2024. »

En 2024, SolarWinds prévoit que ces thèmes, alimentés et accélérés par l’IA et l’apprentissage automatique, vont façonner le paysage des technologies d’entreprise :

• L’observabilité sur l’ensemble de la pile technologique va devenir une priorité. D’après une étude menée par SolarWinds, une entreprise typique perd plus de 13 millions de dollars par an, en raison des coûts entraînés par les neuf baisses de tension ou pannes qu’elle subit en moyenne chaque mois. Pourtant, près de la moitié des professionnels informatiques interrogés manquent de visibilité sur la majorité des applications et infrastructures de leur entreprise. Les solutions d’observabilité alimentées par l’IA permettent de résoudre ce problème en collectant des données pour fournir des informations sur les éléments aux performances insuffisantes et en expliquer la raison. Les équipes peuvent ainsi adopter une approche proactive pour éliminer les temps d’arrêt, innover et surpasser les attentes des clients.

• Les entreprises vont privilégier l’identification de la cause première des problèmes de bases de données. Un tiers des professionnels informatiques interrogés gèrent près de 300 bases de données. En 2024, les équipes vont adopter l’IA et l’automatisation pour garantir l’intégrité, la stabilité et l’évolutivité de leurs services. Non seulement les équipes informatiques pourront identifier la source des problèmes, mais elles pourront également y remédier en temps réel, comprendre les implications du déploiement de nouveau code sur les bases de données, et même éviter les pannes coûteuses.

• Les entreprises vont adopter l’intelligence artificielle pour les opérations informatiques (AIOps) afin d’assister leurs équipes très occupées. Grâce à l’AIOps, les entreprises peuvent intégrer des données provenant d’environnements informatiques hybrides complexes et recevoir les renseignements exploitables et prédictifs dont elles ont besoin pour optimiser les performances, résoudre rapidement les problèmes et diminuer la pression exercée sur les équipes informatiques. De plus, l’AIOps ouvre la voie à des opérations autonomes qui nécessiteront peu, voire aucune, intervention humaine.

• La gestion des services informatiques (ITSM) va faciliter la réalisation accélérée de résultats informatiques plus positifs. Des études indiquent qu’en moyenne, les entreprises interrogées qui ont adopté des outils alimentés par l’IA pour répondre à leurs besoins en matière de gestion des services informatiques ont réussi à réduire de 21 % les temps d’arrêt des systèmes, mais également de 23 % le temps consacré à résoudre les incidents et à traiter les demandes de service. Les fonctionnalités telles que les agents virtuels de dépannage et la résolution guidée des incidents vont continuer à assister les équipes informatiques dans la gestion de leur charge de travail en 2024. Par exemple, les clients interrogés qui utilisent SolarWinds Service Desk ont déclaré avoir économisé 23 heures par semaine grâce à la diminution du nombre de tickets, ce qui revient presque à l’ajout d’un employé supplémentaire à l’équipe.

Tout au long de l’année 2023, SolarWinds a conservé sa position de leader du secteur en développant constamment des solutions logicielles et informatiques modernes qui évoluent au même rythme que les défis auxquels font face les entreprises comme le fait de faire face à la concurrence, d’évoluer et d’innover. Les solutions SolarWinds sont le fruit de la relation étroite qu’entretient l’entreprise avec les professionnels des technologies. L’entreprise a sollicité directement ses clients via THWACK®, sa communauté de plus de 180 000 utilisateurs, pour développer et tester les nouvelles fonctionnalités d’IA et s’assurer qu’elles facilitent la tâche des professionnels de l’informatique dans l’exercice de leur fonction.