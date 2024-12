Prédictions 2025 Werner Vogels, directeur technologique chez Amazon.com

décembre 2024 par Werner Vogels, vice-président et directeur de la technologie d’Amazon

1. La main-d’œuvre de demain, guidée par une mission

Les travailleurs de demain ne se contenteront plus de rechercher la réussite financière ou une carrière ascendante. Ils seront animés par un désir profond de contribuer à un changement positif dans le monde. Les organisations capables de reconnaître cette évolution et d’aligner leurs activités sur des objectifs porteurs de sens s’assureront un succès durable.

2. Une ère d’efficacité énergétique comme moteur d’innovation

Face à l’augmentation des besoins énergétiques et aux impératifs climatiques, notre approche de la production, du stockage et de la consommation d’énergie est en pleine mutation. L’essor du nucléaire et des énergies renouvelables posera les bases d’infrastructures énergétiques qui, loin d’être un frein, deviendront un puissant levier pour l’innovation.

3. La technologie, au service de la vérité

Face à l’explosion de la désinformation, de nouveaux outils alimentés par l’intelligence artificielle redonnent espoir. Ces technologies permettront à chacun — journalistes, chercheurs ou citoyens — d’accéder à des informations fiables plus rapidement. Cette avancée marquera un tournant dans la lutte contre les fake news, en rendant la quête de vérité plus efficace et accessible.

4. Des données ouvertes pour une gestion des crises plus agile

La résilience face aux catastrophes évolue grâce à l’exploitation des données locales et communautaires. Ce modèle, décentralisé et proactif, remplace les approches descendantes classiques, permettant aux communautés d’être mieux préparées et plus autonomes face aux aléas.

5. Une technologie grand public conçue pour enrichir, non pour distraire

Un changement de paradigme s’opère dans l’univers de la technologie grand public : les utilisateurs privilégient désormais des outils qui favorisent la concentration, la pleine conscience et la réflexion. À l’horizon 2025, ces innovations redéfiniront notre rapport à la technologie, en plaçant l’intention et la qualité au cœur de l’expérience numérique.

