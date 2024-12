Prédictions 2025 de Fred Simon, Cofondateur et Chief Architect de JFrog

décembre 2024 par Fred Simon, Cofondateur et Chief Architect de JFrog

Prédiction 1 : Avec l’explosion et la complexification des logiciels dans les objets connectés comme dans les outils de production, nous allons assister à plus d’attaques sur ces nouvelles cibles. Les équipes informatique de développement comme de sécurité, doivent le prendre en compte en sécurisant mieux le cycle de vie des logiciels.

Contexte

Avec l’explosion des objets connectés (IoT), des véhicules définis par logiciel (SDV), des télévisions intelligentes et même des technologies spatiales, les surfaces d’attaque pour les cybercriminels augmentent de manière exponentielle. Ce n’est plus un marché de niche : chaque appareil connecté devient une potentielle porte d’entrée pour les attaquants.

En 2025, le logiciel sera au cœur de la production industrielle. Prenons l’exemple des voitures : les consommateurs exigent des options ultra-personnalisées, ce qui impose une flexibilité accrue dans les chaînes de production. Grâce à des logiciels de plus en plus puissants, il sera possible de commander une pièce unique et de la recevoir en une semaine. Mais cette transformation pose des défis majeurs en matière de sécurité.

Comme les télévisions qui se mettent à jour au démarrage ou les téléphones pendant la nuit, les appareils connectés devront intégrer des systèmes de mise à jour automatiques sécurisées pour répondre toujours plus rapidement à l’injonction d’optimisation, du code, l’améliorations des services, et corriger les failles pour se prémunir des nouvelles menaces.

Prédiction 2 : L’augmentation de l’automatisation, combinée à l’IA, révolutionnera les DevOps, qui évolueront vers un modèle EveryOps. Les développeurs pourront se concentrer sur la vérification et l’optimisation du code généré par l’IA, réduisant ainsi les délais de production et d’automatisation. Ce changement permettra également d’intégrer le secure by design, rendant les systèmes plus efficaces et plus sûrs face aux cybermenaces.

Contexte

Le DevOps, connu pour ses trois piliers (automatiser, automatiser, automatiser), évolue rapidement pour englober l’ensemble des processus informatiques. En 2025, cette transformation s’accélérera grâce à l’intelligence artificielle.

Aujourd’hui, les ingénieurs DevOps écrivent des systèmes d’automatisation pour valider, sécuriser et superviser les processus. Ces tâches, bien que critiques, sont coûteuses et chronophages. L’IA Générative change la donne en réduisant drastiquement le temps de production. Par exemple, l’IA peut générer des scripts (en Python ou dans d’autres langues) en quelques secondes, laissant les DevOps vérifier et affiner les résultats. Cela entraînera une croissance exponentielle des systèmes automatisés, y compris des interfaces interactives de dialogue en language naturel.

La première source d’erreur dans le code reste d’origine humaine. En 2025, l’augmentation de l’usage d’outils améliorés grâce à l’IA, les erreurs diminueront considérablement, ce qui augmentera la robustesse des systèmes. Les équipes pourront se concentrer sur des tâches plus stratégiques, tout en bénéficiant d’une sécurité accrue dès les premières étapes de développement.