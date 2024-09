Pradeo reconnu leader des solutions de Mobile Threat Defense par un cabinet indépendant

septembre 2024 par Marc Jacob

Dans son rapport intitulé "The Forrester Wave™ : Mobile Threat Defense Solutions, Q3 2024", Forrester a comparé 11 solutions de cybersécurité mobile. A l’issue de plusieurs mois d’une évaluation basée sur 22 critères, Pradeo a été identifié comme leader du marché et unique éditeur européen dans le top 4 mondial.

Le rapport, rédigé par Paddy Harrington, analyste senior chez Forrester, mentionne :

« L’offre de Pradeo permet la configuration la plus approfondie observée dans cette évaluation. » « Les clients européens à la recherche d’une solution de détection des menaces mobiles très flexible devraient considérer Pradeo. »

Cette nouvelle distinction récompense plus d’une décennie de travail constant et engagé, visant à maintenir une avance constante sur les cyberattaques ciblant les mobiles, tout en offrant à nos clients une solution qui répond à leurs attentes et contraintes fonctionnelles.

Une solution qui excelle dans 11 critères clés

Chez Pradeo, nous sommes convaincus qu’une couverture de sécurité complète et une détection fiable sont essentielles dans une solution de cybersécurité. Les applications et les réseaux sont les principaux vecteurs d’attaques sur mobile. Ainsi, nous leur prêtons une attention particulière en assurant leur contrôle en temps réel, ce qui garantit que les comportements susceptibles de compromettre la confidentialité et la sécurité des utilisateurs soient identifiés et neutralisés à temps. Le rapport de Forrester souligne :

« La solution de Pradeo excelle dans l’analyse des applications, permettant d’évaluer les risques liés à l’ensemble du package applicatif. Elle offre également une solide protection réseau. »

Par ailleurs, la solution se démarque par la richesse des renseignements de sécurité spécifiquement axés sur le mobile qu’elle procure. Ces informations permettent aux professionnels de la sécurité de mieux comprendre les menaces qui ciblent leur flotte de mobiles, tout en offrant à Pradeo les moyens d’anticiper et de répondre plus efficacement aux attaques avant qu’elles n’impactent les systèmes.

De plus , la solution excelle en matière de mise en conformité des usages mobiles, aidant les entreprises à appliquer les exigences des réglementations de protection des données et des standards propres à leur secteur d’activité. Paddy Harrington constate :

« L’époque où fournir un antivirus mobile était une protection suffisante est révolue. »

Une réputation solide auprès des professionnels de la sécurité

Lors de son étude, le cabinet Forrester a analysé l’impact des solutions de protection de flotte mobile sur leur environnement, incluant leurs utilisateurs ainsi que l’écosystème dans lequel elles s’inscrivent, afin d’offrir une vision holistique de leurs contributions et de leur efficacité.

La solution de Pradeo est largement utilisée à travers le monde par des organisations de toutes tailles et de tous secteurs. Des échanges avec des clients et partenaires de Pradeo ont permis aux analystes de constater une très bonne adoption de la solution, reflet de sa pertinence mais aussi de la qualité de l’accompagnement apportés à nos interlocuteurs.

« Les utilisateurs de Pradeo apprécient la qualité des fonctionnalités de sécurité des applications offertes par la solution et l’implication de l’entreprise auprès de ses clients, ce qui contribue à une excellente expérience client. »

Nous sommes convaincus que les résultats de notre évaluation illustrent notre engagement à fournir des solutions efficaces et fonctionnelles qui répondent aux besoins spécifiques des utilisateurs, quel que soit leur profil, tout en garantissant une expérience client exceptionnelle. Le rapport de Forrester conclut :

« Pradeo a été reconnue par des agences gouvernementales de l’Union Européenne pour son travail en cybersécurité, stimulant ainsi l’innovation produit et le développement de sa feuille de route. »