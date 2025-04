Pourquoi les entreprises manufacturières ont-elles besoin d’une gestion des accès privilégiés pour la sécurité de l’IioT ?

avril 2025 par Allan Camps Senior Enterprise Account Executive Chez Keeper Security

Les entreprises manufacturières ont besoin d’une solution de gestion des accès privilégiés (PAM) pour sécuriser l’IIoT, en protégeant les systèmes critiques et en limitant l’accès aux seuls utilisateurs autorisés. L’IIoT, réseau d’appareils connectés collectant et analysant des données pour améliorer l’efficacité, devient central dans la fabrication, rendant sa sécurisation plus cruciale que jamais.

Comprendre les risques de l’IIoT dans le secteur manufacturier

Les dispositifs IIoT dans le secteur manufacturier présentent plusieurs vulnérabilités critiques, notamment l’usage de mots de passe par défaut ou faibles, des protocoles de sécurité inadéquats, ainsi qu’un manque de surveillance et de visibilité sur les réseaux. Beaucoup de ces dispositifs ne disposent pas de correctifs réguliers, d’authentification ou de chiffrement, ce qui facilite l’exploitation par des cybercriminels. L’absence de mécanismes de journalisation complique la détection des activités suspectes, laissant les systèmes sensibles exposés. Ces failles peuvent avoir de lourdes conséquences : une seule intrusion peut entraîner des interruptions de production, des pertes de données et des risques pour la sécurité des employés en cas de dysfonctionnements. La sécurisation de l’IIoT est donc essentielle.

Comment la PAM atténue les risques de sécurité de l’IIoT dans le secteur manufacturier

1. Application du principe du moindre privilège dans les environnements IIoT : La PAM applique le principe du moindre privilège (PoLP) pour garantir que les utilisateurs et comptes de service disposent uniquement de l’accès minimum requis à leurs tâches. En limitant l’exposition des systèmes et des données sensibles, cela réduit la surface d’attaque et minimise les risques d’abus de privilèges ou de menaces internes.

2. Contrôle strict des accès privilégiés aux infrastructures IIoT : Elle contrôle également les accès privilégiés aux infrastructures critiques de l’IIoT en appliquant des politiques strictes, comme le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC), afin d’éviter que des utilisateurs n’obtiennent des autorisations excessives. Grâce à ses fonctions de contrôle d’accès, seuls des comptes de confiance peuvent interagir avec les dispositifs IIoT, qui traitent des données sensibles en temps réel. Cette sécurisation permet de préserver l’intégrité des données et de garantir l’efficacité des processus de fabrication.

3. Surveillance et prévention des accès non autorisés dans les réseaux IIoT : Les solutions PAM assurent une surveillance en temps réel des sessions privilégiées et des actions effectuées sur les systèmes IIoT. Chaque action est suivie et enregistrée, renforçant la sécurité et la responsabilité des utilisateurs, tout en permettant la détection rapide d’accès non autorisés ou de comportements suspects.

4. Gestion automatisée et sécurisée des mots de passe dans l’IIoT : Enfin, la gestion des accès privilégiés automatise la gestion, la rotation et l’application de mots de passe forts pour tous les types de comptes liés à l’IIoT. En imposant des exigences strictes et en assurant des mises à jour régulières, elle réduit considérablement les risques d’accès non autorisé et empêche l’exploitation d’identifiants faibles ou obsolètes.

En somme, la gestion des accès privilégiés (PAM) est indispensable pour protéger l’IIoT dans le secteur manufacturier. Elle réduit les risques d’intrusion et garantit la sécurité des systèmes critiques. Adopter des solutions PAM est essentiel pour assurer la résilience et l’efficacité des opérations industrielles.