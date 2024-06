Pourquoi la loi européenne sur la cyberrésilience doit revoir son approche de l’open source

juin 2024 par Alois Reitbauer, Chief Technology Strategist chez Dynatrace

Pour atteindre ses objectifs, le CRA doit également appliquer ces normes aux logiciels et au matériel qui composent les chaînes d’approvisionnement à l’origine des produits destinés aux utilisateurs finaux. Au-delà des solutions commerciales, le CRA cherche également à appliquer ces normes de sécurité stricte aux projets open source non commerciaux. Ce qui exposerait des dizaines de milliers de contributeurs open source à des poursuites judiciaires et nuirait considérablement au secteur tech européen. Les législateurs derrière le projet de loi CRA doivent revoir de toute urgence la manière dont ils considèrent les logiciels open source.

Pourquoi le CRA menace l’open source

Le CRA vise à imposer des obligations légales aux organisations pour garantir que les produits et services qu’elles vendent au public soient suffisamment sécurisés. Les organisations doivent donc s’assurer que leurs produits répondent aux normes fixées en matière de reporting, de documentation, d’évaluation des risques, ainsi que de correctifs de sécurité et de monitoring après leur mise sur le marché. Les organisations qui ne s’y conforment pas risquent, en plus de devoir payer des amendes, d’être tenues responsables, à terme, d’incidents de sécurité.

Pour que cela fonctionne dans la pratique, le CRA doit étendre ce régime à la chaîne d’approvisionnement logicielle, c’est-à-dire aux fournisseurs et aux développeurs qui distribuent des logiciels réutilisés pour les produits destinés aux utilisateurs finaux. Tous les logiciels qui sont expédiés dans l’Union européenne doivent être auto-certifiés par les développeurs comme étant conformes aux normes de sécurité fixées par le CRA. Or, une grande partie de la chaîne d’approvisionnement logicielle est constituée de logiciels open source (OSS). On estime ainsi que plus de 97% de toutes les applications incluraient du code open source. Et c’est là que le bât blesse : en l’état actuel du projet de loi, les communautés qui maintiennent des projets open source doivent appliquer les mêmes normes de sécurité à leur travail que les entreprises qui vendent des solutions commerciales. On peut donc craindre qu’elles soient légalement tenues responsables de tout incident de sécurité en aval qui résulterait de problèmes liés à leur code.

Les communautés open source sont non commerciales et n’existent que sur la base de contributions volontaires. Très peu disposent donc des ressources nécessaires pour garantir que leur code puisse être auto-certifié dans le cadre du CRA. Les communautés et les contributeurs open source européens encourent donc le risque soit de devoir cesser leurs opérations, soit d’être soumis à des actions légales auxquelles ils n’ont pas les moyens financiers de faire face. Les logiciels open source constituant le moteur de toute l’industrie technologique, du fait de leur utilisation largement répandue, cela porterait un coup dur à l’ensemble de l’écosystème tech européen.

Comment rendre le CRA compatible avec les logiciels open source

L’objectif du CRA est louable : mettre en place des garanties de base en matière de sécurité pour les logiciels et les appareils avec lesquels nous interagissons quotidiennement. Et il est encore possible d’atteindre cet objectif tout en s’assurant que les communautés et les projets open source puissent continuer à innover.

Le problème vient du fait que, dans sa version actuelle, le CRA considère les logiciels open source comme des solutions interchangeables avec les alternatives commerciales. Mais cela ne reflète en rien la réalité : es logiciels open source, dont l’utilisation est gratuite, sont rarement offerts comme des solutions complètes. Ils constituent simplement un élément ou un composant d’une offre plus large. Le CRA devrait donc considérer le code open source comme un bien public, au même titre que l’air pur ou les bandes radio.

Au lieu de chercher à réguler les projets et les communautés open source, le CRA devrait confier la responsabilité de la sécurité aux entités commerciales qui utilisent ce code dans les produits et services qu’elles fournissent à leurs clients. Ainsi, la responsabilité incomberait aux entités commerciales de s’assurer qu’elles comprennent les risques et qu’elles prennent les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité des produits qu’elles mettent sur le marché. Pour cela, les organisations devraient pouvoir démontrer trois capacités clés pour assurer la sécurité de leurs composants open source :

1. Une analyse des vulnérabilités au runtime – autrement dit, un monitoring en continu pour détecter les vulnérabilités dans un produit et ses composants, dès qu’elles sont introduites – à la fois dans le code sur-mesure et le code open source. Les équipes de sécurité et de développement doivent être capables de comprendre instantanément l’impact potentiel de toute vulnérabilité détectée et disposer des informations nécessaires pour le résoudre rapidement, avant que l’intégrité de leurs applications et de leurs données soit compromise.

2. Un durcissement des applications – via un audit des produits pour détecter leur exposition aux principales menaces de sécurité ciblant des vulnérabilités critiques, telles que les injections SQL et de commandes, en utilisant les listes de menaces établies par le secteur, comme l’Open Worldwide Application Security Project (OWASP). Les organisations doivent être capables de détecter quand ces attaques se produisent et les bloquer avant qu’elles puissent faire des dégâts.

3. L’automatisation de la sécurité – en établissant des workflows automatisés pour détecter, corriger et résoudre les incidents de sécurité ou les vulnérabilités – pour les composants open source et au-delà. Cela permet de raccourcir les délais de résolution et de réduire l’exposition des produits et des services à des vulnérabilités critiques.

Et si le CRA pouvait dynamiser l’open source européen ?

Si ces normes étaient incluses dans le CRA, cette loi pourrait, à terme, devenir un atout pour le développement de logiciels open source. Plutôt que de décourager la participation à des projets open source, l’application par le CRA d’une utilisation responsable de de celui-cipourrait inciter les organisations responsables à investir dans la cartographie, la reconnaissance et le renforcement des composants open source qu’elles utilisent dans leurs produits.

Cet investissement commercial accru se répercuterait inévitablement sur l’écosystème open source dans son ensemble, et se traduirait, sur le long terme, par davantage de ressources dédiées à la maintenance et à la mise à jour des projets. Les bénéfices pourraient être extraordinaires, en augmentant considérablement le rythme de l’innovation logicielle partout en Europe. Mieux encore, ces exigences garantiraient un écosystème open source plus sécurisé en Europe et au-delà. Et un objectif d’autant mieux atteint pour le CRA : une meilleure sécurité des produits et des services technologiques pour les citoyens européens.