Pourquoi la cybersécurité est-elle encore sous-estimée par les PME malgré des risques avérés ?

mars 2025 par Exponens

Comme le démontre les derniers chiffres de l’Agence française de sécurité informatique (Anssi), la cybersécurité reste un enjeu critique pour les entreprises. Il est donc essentiel pour les petites et moyennes entreprises de renforcer leurs mesures de sécurité et de sensibiliser leurs équipes. En se protégeant efficacement, elles peuvent éviter des pertes financières importantes, préserver la confiance de leurs clients et assurer leur pérennité face à des menaces de plus en plus massives.