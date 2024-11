Portworx est lancé par Pure Storage

novembre 2024 par Marc Jacob

Alors que 97 % des entreprises utilisent déjà Kubernetes pour gérer des applications intensives en données comme l’intelligence artificielle, les exigences opérationnelles uniques de ces charges de travail ajoutent une complexité considérable. Portworx étend sa plateforme avec une gamme de nouvelles fonctionnalités renforcées pour consolider son leadership dans la gestion des données en conteneurs. Les principales mises à jour incluent :

• Des fonctionnalités As-a-Service pour les charges de travail IA et machine learning : Pour répondre à la complexité de la gestion des applications pilotées par l’intelligence artificielle et accélérer le développement d’applications GenAI, Portworx introduit une offre en tant que service pour les bases de données et les modèles d’IA/ML de base sélectionnés. Cela inclut la prise en charge des bases de données vectorielles comme Milvus, PostgreSQL et Elasticsearch, ainsi que des bases de données en graphe comme Neo4j, simplifiant le déploiement et la gestion des workloads d’intelligence artificielle et de machine learning.

• Une gestion unifiée des données pour les VM et les conteneurs sur Kubernetes : Face à l’augmentation des coûts de l’infrastructure traditionnelle basée sur des VM, Portworx aide les entreprises à moderniser leur infrastructure et leurs applications via une approche basée sur l’évaluation. Cette stratégie permet aux organisations de rationaliser leurs opérations, de réduire les coûts et d’accélérer la modernisation des applications sur une plateforme unique.

• Des améliorations pour les grandes entreprises sur toute la plateforme Portworx : La gestion de la sécurité et l’optimisation des ressources dans des environnements multi-tenant peuvent créer des obstacles à l’évolutivité. Portworx répond à ces enjeux avec des fonctionnalités de sécurité avancées, un contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) et des contrôles granulaires pour améliorer l’utilisation des ressources et le retour sur investissement. De plus, la résilience des données pour SQL Server est renforcée avec la prise en charge des groupes de disponibilité, tandis que les déploiements de bases de données automatisés sont simplifiés grâce à un fournisseur Terraform, s’intégrant parfaitement aux flux de travail GitOps et d’infrastructure-as-code existants.

Les équipes d’ingénierie de plateformes, les développeurs, les data scientists et les équipes d’infrastructure se confrontent à des outils fragmentés adaptés à différents workloads, ce qui entrave leur capacité à fonctionner de manière cohésive. Cette fragmentation complique non seulement les flux de travail, mais pose aussi des défis en termes d’optimisation des ressources et d’évolutivité. Portworx par Pure Storage propose une approche unifiée qui simplifie les opérations et la gestion dans ces environnements variés pour permettre aux équipes de se concentrer sur l’innovation et l’efficacité.