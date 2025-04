Portus Data Centers ernennt Jörgen Venot zum Director of International Sales

April 2025 von LA REDACTION DE GS MAG

Portus Data Centers hat Jörgen Venot zum Director of International Sales ernannt. Venot verfügt über umfangreiche internationale Managementerfahrung sowie eine nachweisliche unternehmerische Erfolgsbilanz in den Bereichen Colocation, High Performance Computing (HPC) und Rechenzentren.

Mit mehr als 15 Jahren Branchenerfahrung bringt Venot tiefgreifendes Know-how in die Organisation ein. 2015 wechselte er zum paneuropäischen Colocation-Anbieter Etix Everywhere, wo er zunächst als Senior Vice President of Sales und später als CEO für Nordeuropa tätig war. Zuletzt war er Principal bei Data Center Partners, einer Investment-Boutique mit Sitz in München, die sich auf Colocation- und Hyperscale-Rechenzentren an strategischen Standorten in der DACH-Region spezialisiert hat.

Zuvor bekleidete Jörgen Venot die Position des Chief Sales Officer bei Data Castle, einem Anbieter nachhaltiger Rechenzentrumsplattformen mit Sitz in Deutschland. Im Jahr 2023 wechselte er von The Data Center Group, einem Spezialisten für digitale Infrastrukturlösungen, zu dem Unternehmen. Dort war Venot als Head of Sales & Marketing tätig und war zuvor als International Sales Director der Tochtergesellschaft DC Products GmbH für IT-Sicherheitslösungen verantwortlich.

Jörgen Venot spricht fließend Französisch, Englisch und Deutsch und ist aktives Mitglied bei iMasons Infrastructure. Vor seinem Einstieg in die Rechenzentrumsbranche war er in verschiedenen IT-Unternehmen wie Ancestry.com tätig und sammelte zudem 15 Jahre Erfahrung in der Schreibwarenindustrie, unter anderem bei Tompla und Curtis 1000 Europe AG (Taylor Corporation).