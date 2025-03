Plus de la moitié des entreprises françaises redoutent l’ampleur des émissions qu’elles génèrent 69 % des entreprises françaises craignent une réaction négative du public en cas d’empreinte carbone trop élevée

mars 2025 par WasabI

Alors que l’empreinte carbone du secteur technologique est de plus en plus scrutée et que la pression réglementaire s’accentue, Wasabi a interrogé 1 200 décideurs d’entreprises en France, en Allemagne et au Royaume-Uni pour mieux cerner leur approche en matière de durabilité de leur infrastructure technologique.

Bien que les entreprises reconnaissent que clients et grand public attendent une transparence accrue sur leurs émissions, 57 % redoutent de perdre des clients en les divulguant entièrement. Voici d’autres enseignements du rapport Wasabi 2025 Emissions Blindspots.

Près de huit entreprises françaises sur dix estiment que l’imprécision des données sur leurs émissions freine l’innovation.

Les émissions de Scope 3, issues indirectement des activités de la chaîne de valeur, notamment de l’infrastructure technologique, représentent souvent la plus grande part de l’empreinte carbone des entreprises. C’est pourquoi leur écosystème technologique joue un rôle clé dans leur stratégie de durabilité. Pourtant, seules 60 % des entreprises françaises estiment pouvoir en mesurer précisément les émissions.

Cette incertitude freine directement l’innovation. En effet, 76 % des entreprises françaises considèrent que des données environnementales inexactes retardent les investissements technologiques, compliquent la prise de décision et limitent l’adoption de nouvelles solutions dont l’impact ne peut être évalué avec fiabilité. Un tiers des entreprises ont déjà repoussé des investissements faute de visibilité sur leur empreinte environnementale.

Les entreprises françaises pointent du doigt leurs fournisseurs IT pour le manque de données fiables et précises sur leurs émissions

Trois obstacles majeurs entravent une évaluation précise des émissions de Scope 3 liées à leur infrastructure technologique, provenant principalement de leurs fournisseurs IT ou à des dysfonctionnements internes.

1. Près d’une entreprise sur deux estime ne pas avoir un accès complet aux données d’émissions de ses fournisseurs technologiques.

2. 43 % des entreprises françaises doutent de la fiabilité et de l’exactitude des données d’émissions fournies par leurs partenaires technologiques.

3. S’ajoute à cela une difficulté interne : 33 % des entreprises françaises estiment manquer de ressources pour collecter et analyser les données, empêchant ainsi une évaluation précise de leurs émissions.

Les fournisseurs IT doivent garantir une évaluation précise de leur impact environnemental, car la moitié des entreprises se disent peu enclines à collaborer avec un partenaire incapable de fournir des données d’émissions fiables.

« Le rapport 2025 Emissions Blindspots de Wasabi Technologies apporte un éclairage précieux sur la manière dont les dirigeants européens appréhendent la déclaration de leurs émissions de carbone. Ses conclusions font écho aux tendances observées par IDC dans l’ensemble du secteur, notamment les préoccupations liées à la précision, la cohérence et la fiabilité des données sur la durabilité », explique Archana Venkatraman, Senior Research Director, Cloud Data Management chez IDC.

« Nos recherches montrent que l’innovation est aujourd’hui une priorité stratégique pour les entreprises, au même titre que la résilience et l’efficacité. Or, le rapport met en évidence un point clé : une déclaration rigoureuse des émissions a un impact direct sur la capacité d’innovation. Pour rester compétitives et investir avec confiance dans des initiatives porteuses, les entreprises doivent impérativement renforcer la qualité de leurs données carbone. » conclut-elle.

« Les progrès en matière de durabilité sont évidents : près de neuf entreprises sur dix estiment que la précision de l’évaluation des émissions de leur infrastructure technologique s’est améliorée au cours des cinq dernières années », souligne Kevin Dunn, VP & GM EMEA chez Wasabi. « En définitive, il appartient aux entreprises de se responsabiliser et d’exiger la même rigueur de leurs fournisseurs. Notre étude Cloud Storage Index 2025 révèle que la durabilité est désormais un critère essentiel dans le choix des prestataires technologiques. Chez Wasabi, nous nous efforçons de développer des solutions de stockage cloud plus respectueuses de l’environnement, tout en garantissant à nos clients une transparence complète sur leur empreinte carbone. »