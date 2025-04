Ping Identity lance un nouveau programme partenaire

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Ping Identity annonce la refonte de son programme de partenariat Nexus, qui comprend de nouvelles offres, des opportunités de développement commercial et des avantages pour tous les partenaires. Le nouveau programme récompense les partenaires pour leur connaissance approfondie des solutions Ping, leur permettant d’apporter un niveau d’expertise, d’expérience et de résultats répondant ainsi parfaitement aux attentes de leurs clients.

Le programme repensé de Ping répond pleinement aux besoins de son écosystème dynamique de partenaires composé de revendeurs, d’intégrateurs systèmes locaux ou mondiaux (GSI/RSI), de sociétés de services et de partenaires technologiques. Le programme comprend trois parcours pour améliorer la clarté, la flexibilité et la valeur ajoutée pour ses partenaires :

• « Sales Endorsed » : axé sur les partenaires qui revendent les licences Ping, en leur fournissant un support commercial et des ressources go-to-market pour accélérer la croissance.

• « Delivery Approved » : conçu pour certains intégrateurs de systèmes et prestataires de services qui déploient les solutions Ping, garantissant une mise en œuvre experte, une intégration fluide et des résultats positifs pour les clients.

• « Technological Innovation » : structuré pour les partenaires technologiques qui développent des intégrations de produits et des solutions intégrées afin d’étendre davantage notre capacité associée à atteindre les objectifs de nos clients.

Parmi les autres investissements qui contribuent à la réussite des partenaires de Ping, on peut citer :

• Un « Knowledge Framework Tool » qui permet aux partenaires d’accéder à une formation technique classique et avancée sur les produits en fonction de leur niveau d’expertise.

• Une fonction « Partner Delivery Readiness » qui permet aux partenaires de déployer avec succès les solutions Ping, en s’appuyant sur les meilleures pratiques pour garantir des mises en œuvre efficaces et efficientes.

• Un portail partenaire repensé pour créer une expérience plus intuitive, efficace et conviviale pour nos partenaires.

Parallèlement à la refonte de son programme, Ping lance son Conseil Consultatif des Partenaires (« Ping Partner Advisory Board »), une initiative stratégique visant à renforcer la collaboration et à favoriser la réussite mutuelle. Ce Conseil réunit des partenaires clés et des dirigeants de Ping afin de définir une vision commune de l’avenir, en s’appuyant sur l’évolution des stratégies de vente, sur l’innovation produit et sur les solutions marketing communes.